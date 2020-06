Municipales à Bordeaux : Pierre Hurmic, le jour d'après

Le bruit des aspirateurs, des tasses de café et des cartons de pizzas témoins d'une longue soirée de stress et d'attente. Rue des Trois Conils, artère piétonne à l'ombre de la cathédrale Saint-André, c'est le grand ménage au QG de Pierre Hurmic.

"On remet les pieds sur terre, admet Harmonie Lecerf l'une de ses colistières. On doit rendre notre local de campagne. Ça va très vite. On répond aux centaines de messages qu'on a reçus depuis hier et on se prépare déjà pour la suite. On se ménage un peu aujourd'hui parce que dès demain, c'est parti."

Pierre Hurmic, lui, court déjà après le temps. Il arrive, sacoche dans une main, sandwich dans l'autre et s’assoit à un coin de table. Depuis ce lundi matin, il alterne entre les interviews et les moments avec son équipe resserrée. Une journée en apnée pour l'ancien candidat de "Bordeaux respire".

Rendez-vous mercredi avec Nicolas Florian

"Ça a été une matinée extrêmement occupée, reconnaît le futur maire. Depuis 6h30, c'est du non stop. Ce qui confirme bien que le virage pris par la ville de Bordeaux est un vrai événement. C'est étonnant, épuisant, surtout à la fin d'une campagne où on n'a pas beaucoup ménagé nos efforts. Il faut mettre en place l'exécutif, c'est quelque chose d'assez accaparant. Plus cette couverture médiatique que je n'imaginais pas du tout aussi importante."

Pierre Hurmic au travail avec son équipe resserrée. © AFP - Mehdi Fedouach

Le candidat, qui avait avoué avoir eu un petit coup de mou avant la dernière ligne droite de la campagne, sait que la cadence ne va pas diminuer.

"Pour tout dire, j'avais prévu de prendre une semaine de vacances après l'élection mais je réalise maintenant que c'était stupide. Je suis bien content d'avoir échappé à cette hypothèse. Pour le repos, on va attendre."

Pierre Hurmic, qui a eu Nicolas Florian au téléphone à deux reprises depuis dimanche, rencontrera le maire sortant ce mercredi au Palais Rohan, deux jours avant son élection à la mairie de Bordeaux.