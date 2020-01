Municipales à Bordeaux : Pierre Hurmic veut en finir avec le maire bâtisseur bétonneur

Pierre Hurmic, le candidat écologiste à la mairie de Bordeaux, sait qu'il ne pourra pas compter que sur la seule vague verte pour l'emporter. Il veut apporter des solutions concrètes aux problèmes des Bordelaises et Bordelais. Des solutions esquissées ce jeudi matin sur France Bleu Gironde

Bordeaux, France

Pierre Hurmic se met dans le costume du futur maire de Bordeaux, comme ses adversaires. Y compris le dernier à s'être déclaré : Philippe Poutou. Le candidat écologiste s'est dit heureux de voir une nouvelle liste, car il est adepte de la biodiversité, y compris la biodiversité politique. Pierre Hurmic sent que la vague verte pousse sa liste, mais il ne compte pas que là dessus. La liste écologiste met au cœur de son programme la fin de toute artificialisation des sols pour changer de modèle urbain, et construire la ville sur les espaces déjà urbanisés, et pas sur les derniers espaces naturels de la ville.