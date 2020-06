Municipales à Bordeaux : reportage au cœur du quartier de Pierre Hurmic

Dans le quartier de Pierre Hurmic à Bordeaux, entre la Victoire et Meriadeck, les habitant sont partagés sur l'implication du nouveau maire et sur ses idées. "Je n'ai pas voté pour lui confesse Amandine, mais ça reste l'écologie donc c'est bien quand même..." Selon Julien qui promène son chien, "un écolo à Bordeaux, ça va punir les habitants du quartier, tous ceux qui ont besoin de leur voiture pour aller bosser !!"

La rue de Pierre Hurmic à Bordeaux qualifiée de "toujours en travaux" par les habitants © Radio France - Laëtitia Heuveline

Les commerçants, à l'inverse sont fiers et fervents soutiens du nouveau maire. Jonathan, un des boulangers de la rue, explique : "C'est quelqu'un de très présent dans le quartier. On voit aussi toute sa famille. Il est très discret, toujours là pour donner un coup de main et parler de l'évolution du quartier. On a une petite association dans le quartier pour le faire vivre."

Elios, le patron du bar "Le Colbert" fait également partie de l'association : "Je le vois régulièrement le matin, ça m'est quelqu'un de sympathique, maintenant on verra ce qu'il fera pour Bordeaux, point d'interrogation !"

Elios, le patron du bar "Le Colbert" à Bordeaux et membre de l'association des commerçants du quartier dont Pierre Hurmic est membre. © Radio France - Laëtitia Heuveline

Georges, lui est émerveillé quand il parle de son voisin qui "habite juste là, à deux maisons". Ce patron de restaurant estime que la victoire de Pierre Hurmic aux municipales dimanche 28 juin est un miracle.

Georges du restaurant du même nom, voisin de Pierre Hurmic © Radio France - Laëtitia Heuveline

"Il est très modeste, humain, humble, très proche raconte Georges. Il a pu percer à Bordeaux qui était gouverné par la droite depuis 73 ans c'est un miracle. Pour moi, il n'y a eu personne entre Alain Juppé et Pierre Hurmic. En tant que commerçant de quartier, Nicolas Florian on ne l'a pas vu."