Municipales à Bordeaux : suivez le débat de TV7 avec France Bleu Gironde et Sud Ouest

Les trois candidats en lice pour le second tour des municipales à Bordeaux débattent ce mardi soir sur TV7, en partenariat avec France Bleu Gironde et Sud Ouest. Un débat diffusé entre 18 heures et 19 heures, à suivre en direct sur le site de la radio et sur le Facebook de France Bleu Gironde.

Nicolas Florian, Pierre Hurmic et Philippe Poutou échangeront autour de l'actualité de la campagne électorale, notamment le différent opposant le candidat écologiste au maire sortant LR. Pierre Hurmic a déposé une requête en référé, il accuse son opposant d'avoir utilisé son statut de maire pour encourager les Bordelais à signer des procurations de vote à son avantage, des accusations contestées par Nicolas Florian.

Les grands enjeux politiques à Bordeaux seront également au menu de ce débat : la problématique du logement, la sécurité ou encore l'écologie.

Nicolas Florian gagnerait selon un sondage

Le maire sortant LR Nicolas Florian arriverait en tête à l'issue du second tour, selon les résultats du dernier sondage Ipsos-Sopra Steria dévoilé jeudi. Le maire sortant obtiendrait 49 % des suffrages, Pierre Hurmic 40% et Philippe Poutou 11% (NPA/LFI).