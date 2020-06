Municipales à Bordeaux : suivez le débat entre les trois candidats ce mercredi

France Bleu Gironde organise ce mercredi un débat entre les trois candidats à la mairie de Bordeaux. Nicolas Florian, Pierre Hurmic et Philippe Poutou s'exprimeront entre 18 heures et 19 heures. Débat à suivre en direct à la radio et sur le site internet.