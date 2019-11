Municipales à Bordeaux : Thomas Cazenave (LREM) se présente comme "le candidat de l'audace"

Bordeaux, France

France Bleu Gironde : Pourquoi affirmez-vous qu'il faut "de l'audace" pour Bordeaux ?

Thomas Cazenave : Après 25 ans de transformation, Bordeaux a besoin d'une nouvelle vision, d'un nouveau projet, regarder différemment la ville. On peut aimer comme moi Bordeaux profondément et constater qu'il y a de nouvelles inquiétudes, de nouveaux sujets à régler. Il faut les régler avec de l'audace, autant qu'Alain Juppé en a eu en 1995 avec le tramway et les quais.

C'est quoi l'audace aujourd'hui ?

C'est porter un regard différent sur les sujets. Sur le logement par exemple, j'ai proposé un office foncier solidaire avec 300 millions d'euros pour dissocier le foncier du bâti et permettre aux classes moyennes d'acheter dans Bordeaux. Sur la mobilité, je ferai mes propositions dans une dizaine de jours avec tous les candidats investis ou soutenus par La république en marche car c'est une dimension métropolitaine. Là-aussi, il faut changer les lunettes que nous prenons pour regarder ce sujet. C'est très différent de 1995. Il faut tenir compte de la place du vélo ou du nombre de livraisons effectuées avec le développement du commerce en ligne. Nos propositions doivent répondre à ces préoccupations là.

à lire aussi Municipales à Bordeaux : Thomas Cazenave (LREM) propose des logements à moitié prix pour les classes moyennes

Malgré des sondages pas très favorables, vous estimez que le jeu est ouvert ?

Je pense que le jeu est ouvert et c'est une bonne nouvelle pour les Bordelaises et les Bordelais. Il faut un vrai débat sur l'avenir de notre ville, comment on reste maîtres de notre avenir.

Vous êtes désormais engagé à 100% dans la campagne ?

J'ai présenté ma démission au président de la République et au Premier ministre qui l'ont acceptée. A partir du 15 novembre, date du prochain comité interministériel à la transformation publique auquel je participerai, je serai à 100% dans cette campagne avec une seule méthode : du terrain, du terrain et du terrain.