Municipales à Bordeaux : un chèque de 50 euros dans chaque foyer pour relancer le commerce local

C'est une des propositions déclinées dans le volet économie et emploi du projet désormais commun, présenté ce mardi par Nicolas Florian, candidat à sa réélection à la mairie de Bordeaux, aux côtés de Thomas Cazenave le Marcheur qui s'est rallié au second tour.

Le constat est simple, expliquent en chœur Nicolas Florian et Thomas Cazenave. "Il y a 50% de passage en moins dans le centre-ville de Bordeaux selon une étude de la CCI depuis le 11 mai et le déconfinement par rapport à avant la crise du coronavirus. Il faut donc aider directement nos commerces de proximité, déjà éprouvés par la crise des Gilets Jaunes, pour éviter les faillites et les pertes d'emplois". Pour "réamorcer la pompe", ils proposent donc d'offrir un chèque de 50 euros par foyer. La mesure est chiffrée à 20 millions d'euros si elle est appliquée à l'échelle de la Métropole.

La "bataille de l'emploi" est devenue l'urgence et la nouvelle priorité du programme municipal de la liste "Union pour Bordeaux". "Il faut pouvoir relancer et transformer l'économie en même temps face à cette récession d'une ampleur inédite". Relancer et réinventer une économie plus verte, décarbonée. Ce qui passe par des aides directes (comme le chèque de 50 euros), mais également par une aide à la transformation digitale par exemple, pour les commerçants, les artisans et petites entreprises.

Il faut également expliquent les deux hommes, rendre les marchés publics plus accessibles aux entreprises locales, et "sortir du cadre. Pourquoi ne pas rentrer dans le capital d'entreprises emblématiques, dans cette période de turbulence, comme le fait l'Etat ?" Ils plaident également pour un soutien aux filières en difficulté : tourisme aéronautique et vin. "On doit être des facilitateurs, mais pas seuls. Avec la Métropole, l'Etat et l'Europe".