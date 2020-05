Municipales à Bordeaux : un second tour en juin ? "Le seul critère, ce sont les conditions sanitaires"

Dans une tribune publiée par le Journal du Dimanche ce week-end, le maire de Bordeaux et candidat à sa propre succession Nicolas Florian signe, avec une trentaine d'autres maires, une tribune pour que le second tour des élections municipales soit organisé avant la fin du mois de juin. "Des millions de Français attendent d'avoir un maire, une équipe municipale (...) capable de prendre des décisions capitales" écrivent les signataires. Les opposants à Nicolas Florian tempèrent...et certains dénoncent cet empressement.

Il ne faut pas en faire un enjeu politique - Thomas Cazenave (LREM)

Pour Thomas Cazenave (LREM), arrivé en troisième position du premier tour avec 12,69% des voix, le second tour ne peut avoir lieu qu'à une seule condition. "Le seul critère, c'est toujours le même, c'est celui qui avait guidé le report du second tour : ce sont les conditions sanitaires." La reprise de la vie démocratique n'est pas forcément la priorité alors que des questions se posent sur la santé et les emplois, continue le candidat qualifié au second tour. "Il ne faut pas en faire un enjeu politique. Il faut être responsable, c'est un enjeu de santé publique (...) pour qu'il y ait une participation élevée, beaucoup plus qu'au second tour, et un intérêt pour ce second, il faut pouvoir rassurer sur la situation sanitaire."

Le candidat écologiste Pierre Hurmic, arrivé deuxième au premier tour avec moins de 100 voix de retard sur Nicolas Florian, est plus tranchant. Sur le réseau social Twitter, il qualifie la tribune signée par l'actuel maire de Bordeaux de "calculs politiciens de maires-candidats désireux de fixer leur calendrier électoral sans attendre l’avis du Conseil scientifique." Même constat pour Philippe Poutou de la liste Bordeaux en luttes (NPA et LFI), le quatrième candidat qualifié au second tour avec 11,77% des voix. "Pas fairplay du tout, l'équipe au pouvoir (...) se montre disposée à profiter de la moindre opportunité pour reprendre l'avantage, elle qui se sait en position de perdre" écrit l'équipe de Bordeaux en luttes ce lundi.

En Gironde, 57 mairies n'ont pas encore de maire élu et doivent passer par un second tour. Le Conseil scientifique doit émettre un avis sur la tenue des élections d'ici ce mardi. Le gouvernement doit prendre sa décision d'ici la fin de la semaine prochaine.