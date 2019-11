Municipales à Bordeaux : Vincent Feltesse veut plus de proximité et de réactivité contre l'insécurité

Bordeaux, France

Vincent Feltesse veut lutter contre l'insécurité qui devient de plus en plus marquante à Bordeaux. Pas une semaine sans une bagarre à l'issue plus ou moins tragique. L'ancien socialiste aimerait développer les commissariats de police municipale dans les quartiers pour avoir plus de proximité et de réactivité. Le candidat annonce n'avoir aucun tabou sur l'armement des policiers municipaux, et aimerait un meilleur partenariat avec la police nationale.