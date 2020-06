Municipales à Bordeaux : voici la composition de la nouvelle liste du maire sortant Nicolas Florian

C'est confirmé. Ce sont bien six adjoints de l'équipe municipale sortante qui sortent de la liste de Nicolas Florian après la fusion avec les macronistes de Thomas Cazenave. Le maire LR de Bordeaux l'a précisé en conférence de presse. "J'ai privilégié le renouvellement de l'équipe". Exit donc Laurence Dessertine, Brigitte Collet, Arielle Piazza, Emilie Kuziew, Yohan David et Jean-Michel Gauté. Stéphan Delaux, l'adjoint au tourisme, fera donc figure de rescapé parmi les "historiques" de l'ère Juppé. Le député du Médoc Benoît Simian sort également et rate son atterrissage à Bordeaux.

Une autre députée, Catherine Fabre, arrive sur la liste en provenance des rangs de Renouveau Bordeaux, la liste LREM de Thomas Cazenave. Ils sont 17 marcheurs à intégrer la liste, 13 en position éligible : Thomas Cazenave, Anne Fahmy, Aziz Skalli, Catherine Fabre, Laurence Navailles, Aurélien Leroy, Véronique Lajoie, Luc Pascal, Johnny Lebeaupin, Jamel Zaghouani, Constance Mollat, Alexandra Martin, Delphine Delage.

Voici la liste "Union pour Bordeaux" :

La liste Union pour Bordeaux (1/3) - © DR

La liste Union pour Bordeaux (2/3) - © DR