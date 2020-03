Municipales à Boulogne sur mer - Frederic Cuvillier indétrônable ?

Ancien secrétaire d’état sous François Hollande, ancien député, Frederic Cuvillier le maire sortant brigue un quatrième mandat. Il présente une liste renouvelée et rajeunie. En 2014 il avait récolté plus de 49% au premier tour et près de 55% au second.

Frederic Cuvillier maire sortant © Radio France - Emmanuel Bouin

Face à lui peu d’opposition à part peut être le Rassemblement national incarné par Antoine Golliot 34 ans conseiller municipal sortant. Son score en 2014 : 21% au premier tour et 26% au second. Ses axes de campagne : l'attractivité et la sécurité.

Antoine Golliot, le candidat Rassemblement National à Boulogne sur mer. - Antoine Golliot

C’est une première à Boulogne sur mer, une liste écologiste au premier tour avec à sa tête…Denis Buhagiar, conseiller municipal à Wimereux. Le principal thème de sa campagne ( et peut être la seule erreur du mandat de Frederic Cuvillier) les bus gratuits comme dans les villes voisines Calais et dunkerque.

Denis Buhagiar le candidat écologiste à Boulogne sur mer - Denis Buhagiar

Le quatrième et dernier candidat à la mairie de Boulogne sur mer, Nicolas Magère, avec la liste « Boulogne en commun » soutenue La France Insoumise soutenue par e Pôle de Renaissance Communiste en France et par des gilets jaunes.