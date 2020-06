Municipales à Bourg-sur-Gironde : quand le maire affronte son premier adjoint

Il y aura une triangulaire dimanche 28 juin dans cette commune du Cubzaguais où les deux candidats arrivés en tête sont le maire sortant et celui qui était encore son premier adjoint il y a six mois.

Les 2230 habitants ont dû y perdre leur latin. En octobre dernier, l'équipe de Pierre Joly, élu en 2014, démarre la préparation de la campagne électorale en vue d'un second mandat. Mais très vite des dissensions apparaissent.

"Il nous échappait un petit peu, rapporte celui qui était son premier adjoint, on était en manque d'informations. Il fallait les quémander."

Rupture de confiance et sentiment de trahison

Le 7 janvier, Jean-Marc Isidore convoque donc les huit autres colistiers pour dire au maire qu'il ne peut plus continuer. Pierre Joly demande alors un tour de table. Ils sont huit à exprimer leur souhait de ne plus travailler avec lui. Et décident de construire une autre liste pour les municipales.

Rupture de confiance et divorce après cinq ans de travail en commun pour les uns, sentiment de trahison et d'isolement pour le maire qui évoque les "ambitions personnelles" de son adversaire. Et voilà Bourg, où tout le monde connaît tout le monde, qui se transforme en Clochemerle.

Climat de suspicion, ambiance tendue sur fond de crise sanitaire. Pierre Joly, qui est arrivé en tête, 45,70% contre 39,49%, mais avec seulement 39 voix d'avance sur son ancien collaborateur, avoue qu'il a hâte que la parenthèse de referme. Et que les électeurs mettent fin à cette situation ubuesque.

Résultats du 1er tour à Bourg