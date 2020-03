Municipales à Bourges : Colette Cordat (L.O.) toujours en piste

Colette Cordat se lance à nouveau sous la bannière Lutte Ouvrière à Bourges. Le mouvement organise sa plus grosse réunion de campagne ce mercredi Espace Michel de Bourges à 18H00.

Elle est la dernière à s'être lancée dans la bataille des municipales à Bourges : Colette Cordat, pour Lutte Ouvrière, a toujours été candidate depuis 1976. Cette infirmière à la retraite de 67 ans a siégé deux fois au conseil municipal de 2002 à 2014, toujours fidèle à ses convictions d'extrême gauche : " Lorsque je siégeais au conseil municipal, j'ai toujours voté dans le sens des intérêts des plus modestes, et je votais contre ce qui allait contre leurs intérêts. Je dénonçais par exemple des fermetures d'école, des rénovations urbaines où on ne tenait pas compte de l'avis des habitants. J'ai soutenu le personnel municipal qui s'était mobilisé parce qu'on lui supprimait des jours de repos."

Mais dans ce cas pourquoi ne pas avoir effectué d'alliance avec le candidat d'union de la gauche et écologiste, l'ancien député socialiste Yann Galut ?

"Tous les autres candidats à cette municipale sur Bourges, y compris Yann Galut, ont soutenu à un moment ou à un autre la politique des gouvernements successifs, par exemple dans la santé qui a fait que les hôpitaux sont dans une situation catastrophique. Tous ont soutenu des fermetures de services publics, des salaires bloqués pour les travailleurs. Ce que je veux défendre justement c'est le camp des travailleurs. ce qu'ils ne font pas." Quatre autres candidats sont également en lice à Bourges : Pascal Blanc (mouvement radical, soutenu par LREM), Yann Galut ( rassemblement de la gauche et écologistes), Irène Félix (DVG) et Philippe Mousny (DVD soutenu par LR).