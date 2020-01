Municipales à Bourges : Irène Félix ira jusqu'au bout

Bourges, France

Irène Felix dévoile peu à peu quelques uns de ses colistiers. Il lui faut trouver 48 personnes pour l'accompagner dans sa candidature à la mairie de Bourges. La conseillère générale, divers-gauche (elle a claqué la porte du PS), fait campagne sans le soutien des partis de gauche qui se sont rassemblés derrière Yann Galut. Elle l'affirme haut et fort : cela ne l'empêchera pas de composer une liste crédible... On y retrouvera notamment l'avocat, Bernard Couderc : " Il y a et c'est heureux, bien plus que 49 personnes à Bourges qui veulent s'engager et qui sont en capacité de le faire. Ce que les gens attendent aujourd'hui, c'est que l'on rassemble des visions de la société qui se complètent. Et c'est ce que je suis en train de faire. Et il y a beaucoup de diversité dans la liste que je suis en train de constituer. " Pour obtenir 48 noms, il faut bien sûr en approcher beaucoup plus, reconnait Irène Félix, qui ne bénéficie d'aucun listing d'adhérents pour construire sa liste :

La mairie de Bourges © Radio France - Michel Benoit

" Il faut au moins en approcher le double, mais c'est passionnant et très enrichissant, ajoute Irène Félix. Ce n'est pas si difficile que cela. Les gens qui n'acceptent pas, sont en général dans des moments de leur vie qui ne leur permettent pas des engagements. Mais les choses se font plutôt bien. Une liste, ça se compose avec des personnes d'âges différents. Nous, on ira de 21 à plus de 80 ans. Et ça, c'est un manifeste pour moi, de dire que l'on peut être citoyen à 20 ans mais aussi à un âge beaucoup plus avancé." Céline Madrolles-Bézoui (ex PS) et Marc Stoquert seront les deux co-directeurs de campagne d'Irène Félix.