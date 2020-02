Municipales à Bourges : la gratuité des transports fait débat.

Cette proposition est portée par Yann Galut, tête de liste Bourges pour toutes et tous, liste d'union de la gauche et écologiste. Le maire sortant, Pascal Blanc, également candidat, lui oppose que cela ne pourra pas se faire sans augmenter les impôts des berruyers ou des entreprises. Seulement d'une partie des entreprises, lui rétorque Yann Galut : " Ce ne sera pas financé par les impôts des ménages, insiste l'ancien député socialiste. Aucun berruyer ne verra ses impôts augmenter parce que nous allons proposer la gratuité des transports. On va tout simplement augmenter un peu et progressivement le versement transports payé par les entreprises de plus de 10 salariés. Cela ne concerne donc pas toutes les entreprises. Non seulement on va mettre les bus gratuits, mais _on va organiser des lignes à haute fréquence_. La ville sera mieux desservie. Il y a souvent des problématiques de transport pour que les salariés se rendent dans leurs entreprises. Je pense par exemple à la zone d'activité près de l'échangeur d'autoroute. Nous ferons en sorte qu'il y aura plus de bus, grâce à ce versement transport que nous ferons passer de 1,25 % à 2 %, avec l'instauration de ces bus à haute fréquence. " La divers gauche Irène Félix et Philippe Mousny, investi par LR, ainsi que Colette Cordat pour Lutte Ouvrière sont également candidats pour la mairie de Bourges.

