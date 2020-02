Municipales à Bourges : Pascal Blanc a présenté sa liste

Bourges, France

On connait les 49 noms qui composent la liste de Pascal Blanc, Passionnément Bourges. Le maire sortant (Mouvement Radical) repart au combat. Pascal Blanc est également investi par LREM, le Modem, et l'UDI. Il a donc fallu respecter les équilibres politiques : " J'ai eu plus de demandes que d'offre, avoue Pascal Blanc. J'ai retenu des personnes qui voulaient vraiment servir Bourges. Un équilibre entre l'expérience et des nouveaux talents capables d'apporter une vision critique et de porter de nouvelles propositions." Sur les quarante-neuf personnes candidates, trente sont nouvelles, par rapport à l'ancienne équipe. 35 % ne sont pas cartées. On retrouve évidemment certains proches de Pascal Blanc, adjoints actuellement : Martial Rebeyrol, Philippe Mercier, Nathalie Bonnefond, Pierre-Antoine Guinot, Frédéric Charpagne, Annie Mordant, Marcella Michel, Eric Meseguer ou encore Sophie Vannieuwenhuyse. Le plus jeune candidat, Tom Sorcelle a 21 ans. La plus âgée, Denise Lancelot, 81 ans.