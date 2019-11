Municipales à Bourges : Pascal Blanc se sent "crédible"

Bourges, France

C'est tout sauf une surprise. Pascal Blanc, 60 ans, conduira une liste, "Passionnément Bourges" qui sera présentée vers mi-février. S'il est réélu, il ne briguera pas d'autre mandat. On ne sait pas si le berruyer de naissance, Laurent Nunez, secrétaire d'état à l'intérieur, sera sur cette liste... Elle n'est pas encore faite, assure Pascal Blanc. Une liste qui sera soutenue par La République En Marche, le modem, l'UDI et bien sûr le mouvement radical auquel adhère Pascal Blanc. Un assez large rassemblement dont espère tirer profit Pascal Blanc : " Les familles politiques aujourd'hui pour la majeure partie soutiennent ma candidature. C'est à dire qu'elles ont confiance. Nous avons montré une crédibilité sur le mandat qui se termine et elles ont confiance dans le candidat. Ca ne fait pas le tout mais ça donne du boost ! La voie n'est pas libre pour autant. Je vais avoir des concurrents, avec leurs qualités. Maintenant, que le meilleur gagne. Moi j'ai peut-être cet avantage qui est de connaître les capacités de la ville puisque je suis sortant. Et je ne ferai pas de promesse ou d'engagement que je ne saurai pas tenir financièrement."

Qui sera maire de Bourges en mars prochain ? © Radio France - Michel Benoit

Le maire de Bourges assure avoir en tête les grandes lignes de son projet municipal pour un prochain mandat. Elles reposeront notamment sur deux grands piliers : le plan national action coeur de ville et le plan national territoire d'industrie. Philippe Mousny (LR) est également officiellement candidat à la mairie de Bourges . Tout comme Irène Félix (DVG) . Une liste La France Insoumise a été annoncée, mais une union semble se dessiner avec le parti communiste et le parti socialiste, sous la houlette de l'ancien député Yann Galut.