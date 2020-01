Municipales à Bourges : Philippe Mousny abat ses cartes

Bourges, France

Il fut le premier à se déclarer candidat, il est le premier à annoncer ses idées... Philippe Mousny veut jouer la carte de la ville intelligente, smart-city avec à la clef des services bien concrets pour les automobilistes par exemple : " Cela permet par exemple de gérer du stationnement minute, détaille Philippe Mousny. Cela n'existe pas aujourd'hui à Bourges alors que c'est une forte demande." Les bus et le stationnement seront gratuits le samedi après-midi. La volonté également de développer une sorte de pépinière pour les start up à vocation médicale. Bourges surtout connu pour sa cathédrale. Philippe Mousny souhaite proposer un nouveau stationnement pour les bus de touristes, près du jardin des près-fichaux : " Les déposer au pied de la cathédrale, je le comprends, et ce sera toujours possible, mais ce qui est intéressant pour nous, c'est de leur proposer de cheminer dans la ville pour leur proposer de découvrir notre patrimoine et par conséquent on fait coup double puisqu'on leur propose de passer dans notre centre-ville."

Philippe Mousny, lors de la présentation de ses premiers colistiers à l'automne. © Radio France - Michel Benoit

Les places de la ville seront piétonisées en fin de journée, l'aire des camping-car, près des cinémas, sera déplacée dans la quartier Baudens, plus près du centre historique. Les musées redeviendront gratuits. A l'agglo, Phiippe Mousny proposera le gel de toute nouvelle construction commerciale en périphérie. Et pour l'anecdote, la création d'une rue des célébrités, comme le walk of fame de Los Angeles : " Regardez toutes les vedettes qui sont passées au printemps de Bourges. Imaginez aujourd'hui les empreintes de mains de Serge Gainsbourg ou un souvenir de Johnny Clegg, et bien je pense qu'on attirerait du monde grâce à ça. " L'ancien adjoint s'engage également à ne pas augmenter les impôts. Trois autres candidats sont en lice : Pascal Blanc maire sortant, la DVG Irène Félix et l'ancien député Yann Galut qui anime une liste de rassemblement de la gauche.