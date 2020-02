Municipales à Bourges : Philippe Mousny ne sera pas président de l'agglo

Bourges, France

L'ancien adjoint de Pascal Blanc, qui porte la liste " Un pacte pour Bourges ", investi par LR, ne veut pas être président de Bourges Plus. Philippe Mousny souhaite ainsi donner des gages aux communes plus rurales de l'agglomération. Pour Philippe Mousny, ce n'est même pas à un élu de Bourges de prendre la présidence de l'agglo : " Je l'ai toujours dit depuis le début de la campagne, nous sommes dans une démarche de projet, et pas de pouvoir. C'est un signe fort. Je crois que cumuler les pouvoirs autour d'une seule personne, ce n'est pas une bonne image. Notre agglomération est à la fois sur un milieu urbain et un milieu rural. L'image de l'agglo n'est pas celle qu'elle devrait être. En termes d'image, l'agglomération semble être plus un refuge financier, une banque pour la ville de Bourges dont chacun sait que la situation financière est difficile. A partir du moment où ce service public qu'est l'agglomération, doit apporter des choses à l'ensemble des communes de l'agglo, il me semble intéressant d'envoyer une image forte que cette présidence ne soit pas portée par le maire de Bourges. En revanche, je serai candidat pour la première vice-présidence."

La liste de Philippe Mousny, dans l'ordre d'élection de ses colistiers. © Radio France - Michel Benoit

Philippe Mousny a également annoncé l'ordre de ses colistiers. On remarque que Véronique Fenoll apparaît seulement en avant dernière position : l'élue LR veut privilégier son mandat de conseillère départementale.