Municipales à Bourges : Yann Galut s'impose face à Philippe Mousny

C'est une page qui se tourne à Bourges. Aux mains de la droite depuis 1995, la ville bascule à gauche ce dimanche à l'issue du second tour des élections municipales. Yann Galut, ancien député socialiste du Cher, s'est imposé face à Philippe Mousny. Au premier tour, à la tête d'une liste d'union de la gauche (PS, PCF, EELV, LFI, Generation.s), Yann Galut était arrivé en tête. Trois mois et demi plus tard, après avoir noué alliance avec Irène Felix, Yann Galut devient donc le nouveau maire de Bourges. Cela veut aussi dire qu'Irène Felix devrait en toute vraisemblance devenir présidente de la communauté d'agglomération Bourges Plus.

Bus gratuits en 2022, recrutements de médecins salariés par la Ville de Bourges, abandon du projet de centre aqualudique, faire venir les Parisiens à Bourges et renforcer l'attractivité de la ville : Yann Galut avait dévoilé plusieurs de ses mesures phares lors du débat d'entre-deux tours organisé par France Bleu Berry, en partenariat avec nos confrères du Berry Républicain.

Déjà élevée le soir du premier tour (66%), l'abstention a une nouvelle fois été très visible à Bourges, dans la capitale du Cher. Les électeurs se sont peu mobilisés pour ce second tour des élections municipales, malgré le recul très net de l'épidémie de Covid-19.