Municipales à Bourges : Yann Galut prône le changement

Les jeux semblent assez ouverts pour le second tour entre la liste emmenée par Philippe Mousny (investi par les Républicains où figure le maire sortant Pascal Blanc) et celle de Yann Galut, l'ancien député socialiste qui a su rassembler autour de lui l'ensemble de la gauche... Irène Felix lui apportant ses 17 % du premier tour. La campagne a repris depuis quelques jours, sans poignées de mains, sans flyers, sans réunions publiques. Les candidats compenseront par une présence encore plus forte sur les réseaux sociaux et comptent être visibles sur le terrain. Yann Galut (liste Bourges Pour Toutes et Tous) était ce mercredi matin sur le marché de la chancellerie (tout comme son challenger, Philippe Mousny d'ailleurs).

les kakemonos, indispensables aujourd'hui pour faire campagne © Radio France - Michel Benoit

Arrivé en tête au premier tour avec plus de 32 % des voix, Yann Galut surfe sur une vraie dynamique, mais ne veut pas pêcher par excès de confiance. A une habitante qui l'interpelle, l'ancien député socialiste veut rester prudent : " _Pour ça, faudra revenir me voir le 28 juin, quand je serai maire " _clame t-il, mais attention ajoute l'élu : " Il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué ! " Yann Galut le martèle : il faut un changement à Bourges. Et pour cela, il connait les ficelles pour faire adhérer son auditoire : " La propreté, vous avez vu les rues ? C'est catastrophique. Il faut changer tout cela. Que ce soit en termes de sécurité. Logement, transport (Yann Galut veut instaurer des bus gratuits à moyen terme). Je veux être le maire du quotidien. Les habitants, à Bourges, ils ont l'impression d'être abandonnés. Et je veux me battre pour que Bourges retrouve son rang. Quand on voit le travail de Gil Avérous à Châteauroux ou ce qui se fait à Blois. J'irai chercher les aides régionales car tout ce que je propose se fera sans augmenter les impôts."

Irène Félix (DVG) sur le marché de la chancellerie à Bourges © Radio France - Michel Benoit

Sylvie acquiesce. Elle a interpellé le candidat car elle souhaite trouver un logement pour sa mère Annette : " Des logements, y'en a des biens, mais c'est un peu cher le loyer. Vous savez, moi je suis un peu déçue des politiques." Toutes les deux s'avouent encore indécises. La divers gauche, Irène Félix qui a rejoint Yann Galut, veut peser sur l'écologie (pas de 2eme échangeur pour Bourges) , la laïcité ou encore le respect de chacun à commencer par les femmes : " Je crois que c'est finalement dans les consignes qu'on va donner, dans la présence, à la fois associative, éducative, mais aussi la police dans l'espace public, qu'on va rendre à chacun, sa liberté d'être." Reste à traduire tout cela en bulletin de vote. Sylvie et Annette lâchent avant de partir, sur un ton flegmatique : " Les promesses, c'est bien beau, mais faut qu'ils les tiennent ! "