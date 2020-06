Municipales à Bourgoin-Jallieu : Joseph Benedetto, candidat éliminé, appelle à voter pour le maire sortant

Son score du premier tour l'avait déçu (3.51% - 188 voix), Joseph Benedetto, référent d'Agir la droite constructive en Isère, l'expliquait par une faible participation (32.58%) en raison de la situation sanitaire. Surtout, ce score ne lui permettait pas de se maintenir, ni de fusionner avec une autre liste.

Ce dimanche, à une semaine du second tour qui verra s'affronter Vincent Chriqui, le maire LR sortant (34.49% - 1848 voix), Damien Perrard pour la gauche (30.57% - 1638 voix) et Jean-Claude Pardal, à la tête d'une liste de la société civile avec le soutien de LREM et du Parti radical (21.78% - 1167 voix), il fait savoir qu'il "souhaite apporter son soutien et son report de voix" à Vincent Chriqui. Ce dernier comptait 210 voix d'avance sur Damien Perrard.

Décision "après analyse des programmes et des compétences" des 3 listes encore en lice

Cette décision, Joseph Benedetto dit l'avoir prise "après avoir analysé chaque programme et projets des 3 candidats et les compétences des différentes listes". En raison du contexte sanitaire et économique que l'on rencontre, selon lui, il est "souhaitable que notre commune laisse la possibilité au maire sortant de capitaliser sur les 6 premières années de mandat en validant de nouvelles actions."

Joseph Benedetto, comme Jean-Claude Pardal d'ailleurs, figurait en 2014 sur la liste du maire sortant. En 2016, après s'être abstenu sur une délibération autour de la taxe foncière, sa délégation à l'embellissement et aux espaces verts, après lui est retirée, mais il était resté dans la majorité.

Avant le premier tour, il confiait que cet épisode et le reste du mandat lui permettaient de dire que lui et le maire n'ont finalement pas la même façon d'imaginer la ville.

Tout en précisant, toujours en janvier 2020, que sa candidature n'était pas contre "contre le maire". Un maire "qui n'a pas été très fédérateur non plus, ne rentre pas forcément non plus dans le cadre de mes convictions."