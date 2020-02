Municipales à Bourgoin-Jallieu : le défi du cœur de ville commerçant

"La tournée des municipales" , ce jeudi 6 février, avec la 3e de nos 8 étapes. Direction Bourgoin-Jallieu, 5e ville du département, environ 28.400 habitants. Débat entre 18h et 19h, à la halle Grenette, entre les 5 postulants, soit 1 de plus qu'il y a 6 ans. En partenariat avec le Dauphiné-Libéré.

L'un des "dossiers" que l'on retrouve dans tous les documents de campagne, c'est celui du centre-ville, de ses commerces. "La rue piétonne, c'est quand même l'image commerçante du Nord-Isère, explique Pierre Pollard, qui tient depuis plus de 30 ans une bijouterie dans cette rue. Et _si le centre-ville ne fait pas envie, c'est l'image totale de la ville et du Nord-Isère qui en pâtit_." Un cœur de ville, vitrine de la commune qui cependant continue de souffrir.

Il y a pourtant eu au début du mandat un vaste chantier de réfection de cette artère commerciale. Des travaux de réseaux d'eau mais aussi d'embellissement avec un nouveau revêtement. La facture fut d'environ 9 millions d'euros avec la promesse faite que cela contribuera à faire revenir les clients. Amandine Chatelus, co-présidente de l'association Passion commerces, explique "qu'aujourd'hui, on n'est pas en mesure de déterminer si les travaux ont empiré la situation ou au contraire si on aurait été dans une situation encore plus dégradée s'ils n'avaient pas eu lieu." Elle estime que la fréquentation s'est "dégradée", mais nuance-t-elle le problème n'est pas propre à Bourgoin-Jallieu, c'est le cas pour de nombreuses villes de taille moyenne. Pour Pierre Pollard, "on a la chance d'avoir une très belle rue piétonne, par contre on n'a pas eu le mode d'emploi derrière. On n'assure pas l'entretien, la convivialité, la propreté."

S'inspirer de ce qui marche ailleurs pour les commerçants berjalliens

Quand on se balade rue piétonne par exemple, dur de ne pas faire 20 mètres sans trouver un pas porte vide. Un spectacle qui désole Pierre Pollard qui pointe aussi du doigt le développement des zones commerciales en périphérie. Il y a eu l'ouverture du Village de marques de Villefontaine, en mai 2018, et contre lequel les commerçants berjalliens se sont battus. En vain.

Benjamin Horesnyi, l'autre co-président de Passion commerces, lui explique qu'il faut s'inspirer de ce qui "marche à quelques kilomètres de là" et d'évoquer le succès des animations de The Village. Il milite pour des animations, régulières, à l'échelle d'un centre-ville, qui font déplacer les gens. "Il faut que nous aussi on arrive à donner une âme à Bourgoin-Jallieu. Donner envie de découvrir, de se balader et grâce à ça consommer." Pour lui, la mairie doit être aux manettes, en discussion avec les commerçants. Il évoque des concerts, des spectacles éphémères, des expositions.

Autre piste avancée par Pierre Pollard : le recrutement d'un "vrai manager de centre-ville." Et de citer le pari qu'est en train de réussir Moulins, environ 20.000 habitants, dans l'Allier. L'une des priorités de ce manager fut de faciliter l'installation de boutiques dans des locaux vacants. "Et ça marche, je crois qu'ils sont passés de 16 à 2 boutiques vides en quelques mois." Pour Amandine Chatelus, il faut arriver un équilibre dans l'offre des produits, mais aussi entre chaînes et indépendants. Pour elle, l'idéal serait d'attirer quelques enseignes dites locomotives. "On aurait un "Nature et Découvertes" à Bourgoin-Jallieu, ça créerait un flux, particulier et on en bénéficierait tous."

Place Carnot, la mairie veut réduire le nombre de places de parking pour faire place à de la végétation. © Radio France - Céline Loizeau

Pas qu'une question de stationnement selon eux

Ces commerçants vont regarder particulièrement le futur aménagement de la place Carnot, juste devant l'église. Plusieurs dizaines de places de parkings devraient disparaître. "Trop" à leur goût, même si pour Passion commerces, le souci de l'attractivité du centre-ville ne peut se résumer qu'à la seule question des places de stationnement. "On en a même plus qu'il y a 6 ans" d'après Amandine Chatelus. Il y a eu notamment quelque 600 places de plus - des places payantes - avec l'ouverture du centre de la Folatière, à l'été 2017. Pour Passion commerces, il faut améliorer l'accès au stationnement, réduire le tarif sans militer pour autant pour le tout gratuit.

La ville de Bourgoin-Jallieu a été retenue par l'Etat dans le cadre du programme "Cœur de ville" pour la revitalisation des centres des villes moyennes. Avec des actions pour les commerces notamment. On devrait en savoir plus sur les projets à l'approche de l'été. D'après les chiffres communiqués par la mairie, l'an dernier, le taux de vacance des commerces berjalliens en centre-ville était de 10% (contre 13% pour la moyenne des villes moyennes) et il s'est amélioré par rapport à la période 2015-2018.