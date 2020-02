Municipales à Bourgoin-Jallieu : un paysage politique chamboulé

Troisième débat France Bleu, en partenariat avec le Dauphiné-Libéré, à l'occasion des municipales jeudi soir à Bourgoin-Jallieu, la cinquième ville du département, environ 28.400 habitants. De 18 à 19 heures nous serons à la halle Grenette. Ils cinq têtes de liste, une de plus qu'il y a six ans.

Bourgoin-Jallieu, France

Il y a six ans, après plus de quarante ans à gauche, Vincent Chriqui (union de la droite et du centre) fait basculer la ville à droite. A l'époque, une droite unie face à une gauche divisée en deux clans avec d'un côté André Borne, adoubé par le maire de l'époque Alain Cottalorda, et de l'autre Armand Bonnamy. Si aujourd'hui Vincent Chriqui peut compter sur le soutien de ce dernier (devenu au cours du mandat conseiller municipal délégué aux anciens combattants et au devoir de mémoire, ndlr) il doit à son tour composer avec des défections dans son propre camps.

Deux listes sont menées par des membres de sa majorité, qui lui reprochent comme les autres candidats d'ailleurs, d'être trop souvent à Paris pour son travail et pas assez à Bourgoin-Jallieu. Un reproche balayé par le maire qui lui met en avant sa disponibilité, même à distance, ainsi que celle de ses adjoints.

Trois listes issues de la majorité sortante

Ces candidatures dissidentes se sont dessinées au cours des derniers mois. Face à Vincent Chriqui le filloniste, il y a le juppéiste Joseph Benedetto, investi par Agir la Droite Constructive, le parti du ministre de la Culture, Franck Riester. En 2016, Joseph Benedetto s'abstient sur une délibération autour de la taxe foncière.

Le maire lui retire sa délégation à l'embellissement et aux espaces verts, mais il reste dans la majorité. Cet épisode et le reste du mandat lui permettent dit-il de voir que lui et le maire n'ont finalement pas la même façon d'imaginer la ville. "Ce n'est pas une candidature contre le maire" précise-t-il. Et se souvenir de la campagne de 2014 : "on avait dit qu'on allait réveiller la belle endormie, je m'aperçois qu'elle est toujours en train de dormir, donc moi j'ai envie de vraiment la réveiller. Et le maire qui n'a pas été très fédérateur non plus ne rentre pas forcément non plus dans le cadre de mes convictions."

Il y a également celui qui n'a jamais caché qu'il fut sarkozyste, Jean-Claude Pardal, adjoint à la sécurité et ancien bras droit. A l'automne, au moment de lui retirer sa délégation, le maire sortant évoquait "un poignard dans le dos (...) il faisait quand même un peu campagne en sous-marin, contre notre équipe (...) Il était d'accord avec les choix que l'on a fait pendant 5 ans et il s'est jamais opposé à un projet municipal", soulignait alors Vincent Chriqui.

Jean-Claude Pardal, ex-bras droit du maire recrute chez ses adversaires d'hier

Si Jean-Claude Pardal a le soutien de LREM et des centristes du mouvement radical, il dit être à la tête d'une liste sans étiquette. "Je n'ai rien contre l'homme Vincent Chriqui, mais je reproche des choses au maire Vincent Chriqui. L'administration, les agents de la Ville, ce ne sont pas que des collaborateurs. On doit avoir de la considération pour eux. On a eu des grève tout le mandat, c'est inédit", confiait-il en octobre.

Cette liste ressemble à un front "tous contre le maire sortant" avec trois membres de l'équipe de Vincent Chriqui (Virginie Pfanner, Thierry Fabry et Laurent Cuisenier) et c'est le plus marquant plusieurs adversaires de son ancien camps. On peut citer André Borne, qui fut le candidat du PS en 2014 passé depuis à LREM. Il y aussi le directeur de cabinet de l'ancien maire, le socialiste Alain Cottalorda. On trouve également Meryem Yilmaz et Cécile Morgan qui ont préféré le rejoindre plutôt que de figurer sur la liste du socialiste Damien Perrard.

Quel candidat à la mairie ? Réponse au soir du 2e tour, le 22 mars. © Radio France - Céline Loizeau

La gauche veut profiter de ces divisions, le RN aussi

Damien Perrard emmène lui la seule liste de gauche qui rassemble cinq partis : le PS, le PCF, les Insoumis, Généréation.s et le parti républicain solidariste. "On affiche une belle cohésion d'équipe et on se rend compte au bout de cinq ans que ce n'était pas le cas", constate-t-il. Et de poursuivre que ça "peut-être une carte car ça montre la personnalité du maire sortant qui était soutenu par les personnes à qui on a retiré les délégations (...) Les agressivités qu'on a pu subir dans notre groupe d'opposition étaient les mêmes de la part du maire que de Mme Pfanner ou Mr Pardal."

La dernière candidature à Bourgoin-Jallieu, la seule femme, c'est celle de Nathalie Germain pour le Rassemblement national. Pour elle, ce contexte particulier a tout d'une"guerre d'égo (...) Il y a trois candidats qui sont issus de la majorité où pendant 6 ans ils ont voté exactement la même chose et maintenant on va nous faire croire qu'ils vont proposer autre chose (...) Les trois ont d'ailleurs, à un moment donné, demandé l'investiture En marche. Mr Pardal a eu le soutien et on voit bien sur le marché ses co-listiers maintenant dire "on est sans étiquette" (...) Je vous dirai que je suis la seule alternative au projet du maire."