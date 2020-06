Municipales à Brest : ce que prévoit l'accord de fusion PS-Verts

"Brest au Cœur", la liste conduite par François Cuillandre, n'a pas changé de nom mais elle a dû subir un sérieux lifting en vue du second tour des élections municipales. Un quart des candidats socialistes et apparentés ont été rayés de l'affiche, puisque 14 places sur 55 ont été réservées aux membres de "Brest Ecologie Solidarités". C'est ce que prévoit l'accord de fusion conclu juste avant l'heure limite mardi, et dont le contenu a été dévoilé mercredi par le maire sortant et Ronan Pichon.

Ronan Pichon en troisième position

La tête de liste EELV (15,73% des voix le 15 mars) se retrouve troisième sur cette nouvelle liste de rassemblement, qui intègre aussi d'autres formations alliées des Verts au premier tour comme Génération.s, l'UDB, et les Radicaux de gauche.

Cette fusion, la première pour François Cuillandre en quatre élections municipales, est très critiquée par les deux autres candidats à l'hôtel de ville, Bernadette Malgorn (DVD) et Marc Coatanéa (LREM) fustigeant un Ronan Pichon prêt -selon eux- à sacrifier ses valeurs pour quelques postes.

ECOUTEZ la réaction de Bernadette Malgorn Copier

Au-delà de la tambouille politicienne, le programme a été au cœur des discussions, assurent les deux hommes, qui insistent sur leurs nombreux points de convergence. Pour François Cuillandre, "cette fusion était indispensable et normale puisque nous travaillons au sein de l'équipe municipale depuis 1995, il n'y avait aucun raison de ne pas continuer. On n'a pas de divergence majeure, au contraire nous avons fait converger nos propositions en particulier dans le domaine de la transition écologique."

Pas d'accord sur le futur stade

Les Verts et leurs alliés auraient ainsi obtenu un certain nombre de garanties : le développement d'une agriculture durable dans la métropole, l'accélération de la transition écologique dans l'économie, et une expérimentation autour du revenu minimum garanti. Même l'idée de Ronan Pichon de créer un crédit municipal à Brest a été reprise par François Cuillandre.

Mais des divergences demeurent, à commencer par le projet de nouveau stade de football sur le site du Froutven, rejeté par les écologistes. "On a des différences, notamment sur l'urgence et la priorisation des sujets écologiques. La question du stade reste ouverte."

François Cuillandre reste sur sa position : "je suis toujours favorable au nouveau stade, bien entendu, même si le football est désormais en crise dans toute l'Europe, et que la situation peut être amenée à changer." Un sujet de crispation en perspective, en cas de réélection.