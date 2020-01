Municipales à Brest : François Cuillandre dévoile sa liste et mise sur le renouvellement

La liste "Brest au Coeur" de François Cuillandre pour les élections municipales du 15 et 22 mars 2020.

Brest, France

À deux mois des municipales, le maire de Brest passe à l'attaque. François Cuillandre a dévoilé ce samedi les 55 noms des personnes qui constituent sa liste "Brest au cœur" lors des municipales des 15 et 22 mars. Parmi elles, 33 nouvelles têtes rejoignent la liste, soutenue par le PRG (Parti Radicale de Gauche), le PC (Parti Communiste) et Brest Nouvelle Citoyenneté. Les écologistes et l'UDB (Union Démocratique Bretonne) font bande à part.

Moyenne d'age de 52,6 ans

Pour remporter l'élection, l'équipe sortante veut miser sur son bilan de mandat 2014-2020 ainsi que sur le renouvellement des visages. La liste affiche un taux de 60% de nouveaux venus, avec une moyenne d'âge de 52 ans. "C'est toujours compliqué de constituer une liste car il y a toujours plus de candidats que de places. C'est une alchimie assez complexe mais on s'engage maintenant dans une campagne active avec l'ambition certaine de la remporter", confie le maire de Brest.

Parmi les nouveaux venus, on retrouve Frédéric Deveaux, le président des Vitrines de Brest (11e place) ou la directrice de l'hôpital de Concarneau, Karelle Hermenier (22e place). La liste devrait faire parvenir ses 26 premières propositions d'ici deux semaines.