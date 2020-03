Municipales à Brienon-sur-Armançon : les propositions des candidats pour la sécurité et l'intercommunalité

La sécurité et l'intercommunalité. Deux thèmes que France Bleu Auxerre a choisi d'aborder avec les candidats à la mairie de Brienon-sur-Armançon (Yonne), commune de 3 200 habitants et située à mi-chemin entre Migennes et Saint-Florentin.

Deux candidats se disputent la place de maire : Le maire-sortant, Jean-Claude Carra (sans étiquette), déjà 3 mandats au compteur, et Bruno Blauvac (sans étiquette), qui se présente pour la première fois.

Plus de caméras

Concernant la sécurité, d'abord. Pour lutter contre le trafic de stupéfiant, les vols à l'arraché, 29 caméras sont installées depuis l'année dernière dans la commune. D'après le maire sortant, cela a permis de réduire la délinquance.

Mais quelles mesures les candidats ont encore à proposer ? Jean-Claude Carra lui, veut augmenter le nombre de caméras : "A l'entrée du cimetière notamment. Ca permettra d'en finir avec ceux qui jettent des sacs remplis de n'importe quoi dans les poubelles destinées aux fleurs.", explique-t-il.

Installer de nouvelles caméras, Bruno Blauvac, son adversaire, approuve aussi l'idée. Il propose quelques endroits stratégiques : en sortie de ville, près du collège, de l'école maternelle. Mais pour améliorer la sécurité à Brienon, le candidat assure ne pas vouloir miser uniquement sur les caméras : "On va mettre aussi en place le système 'citoyens vigilants'. Et surtout on va renouer avec la gendarmerie et les autorités, car les relations avec le maire actuel ne sont pas bonnes.", assure-t-il.

L'intercommunalité : rattacher Brienon à Saint-Florentin ou Migennes ?

Au sujet de l'intercommunalité, ensuite. Jean Claude Carra, ce n'est pas nouveau, souhaite que Brienon soit rattaché non plus à Saint-Florentin, mais à Migennes. Selon le maire sortant, cela va permettre aux habitants d'avoir de meilleurs équipements municipaux, entres autres : "La communauté de Migennes a dans ses compétences le service de l'assainissement. Cela doit nous permettre de réguler le prix de l'eau à Brienon."

Changer d'intercommunalité ? Mauvaise idée rétorque Bruno Blauvac, qui estime que ça va juste provoquer une augmentation des impôts à Brienon : "Les impôts sur Migennes sont beaucoup plus chers, donc c'est au moins 150% d'impôts qui nous attend si on change d'intercommunalité."

Mais ce n'est de toute façon pas le maire, mais le préfet, qui a le dernier mot. La dernière fois qu'il s'est exprimé sur le dossier, il avait souhaité que Brienon reste dans l'intercommunalité de Saint-Florentin.

Que veulent les Brienonnais pour les six ans à venir ?

Nous avons demandé aux habitants de Brienon-sur-Armançon ce qui méritait d'être changé ou d'être amélioré lors des six ans à venir.

Parmi les thèmes qui ont émergé : améliorer la sécurité routière dans la ville, créer une déviation pour qu'il y ait moins de camions qui circulent dans le centre-ville, ramener des entreprises pour créer de l'emploi sur place, et attirer de nouveaux commerçants.