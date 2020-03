Municipales - A Brive, une nette réélection pour Frédéric Soulier face à une gauche divisée

La réélection est large pour Frédéric Soulier, à Brive. Le maire sortant LR, qui faisait face à trois autres listes à gauche, recueille plus de 60% de voix. Il se réinstalle donc, dès le premier tour, dans le fauteuil de maire de la ville. Divisée, la gauche est très loin, alors que l'abstention a été extrêmement forte.

Une participation de seulement 35,58%

A peine plus d'un Briviste sur trois s'est déplacé aux urnes, ce dimanche. Le coronavirus n'y est pas pour rien et l'abstention dépasse les 64% dans la cité gaillarde, alors qu'elle était de 38,29% il y a six ans au premier tour.

Un rassemblement qui a payé

Reste que Frédéric Soulier évoque " une réélection émouvante " avec 60,45% des voix. En dépit de la faible participation, il trouve des motifs de satisfaction. " Nous sortons en tête y compris dans les quartiers prioritaires " lance-t-il, " ce qui est pour moi peut-être une explication du bilan et de l'action menée depuis 2014 ". Il a su rassembler du centre droit au centre gauche avant le premier tour avec sept formations politiques derrière lui dont La République En Marche, ce qui lui avait valu des critiques. " C'était un pari, qui pouvait être risqué " reprend le maire réélu, " il est conforté par celles et ceux qui sont allés s'exprimer ".

Seule une gauche rassemblée peut donner une dynamique de victoire

Car la gauche est loin, très loin. Elle partait divisée avec une liste écologiste, une liste menée par une récente ex socialiste, et une liste socialiste et communiste. " C'est l'un des enseignements à tirer. Seule une gauche rassemblée et unie peut permettre de donner une dynamique de victoire " n'élude pas Paul Roche, qui arrive en deuxième position avec 20,69% des suffrages. Par ce score, le premier secrétaire du Parti Socialiste évoque " une clarification, car nous avions de notre côté assumer nos idées et nos valeurs. Cela est démontré puisque nous arrivons en tête des listes de gauche et écologiste ". Avec quatre sièges, il annonce une opposition " _constructive mais déterminée à agir_, comme nous l'avons durant la campagne avec une équipe très renouvelée et des personnes expérimentées, afin que la gauche puisse retrouver des perspectives de victoire dans cette ville ". Les deux autres listes disposeront chacune de deux sièges au conseil municipal.