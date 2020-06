Municipales à Bruay-la-Buissière: le débat des candidats du second tour sur France Bleu Nord

Ce mardi 23 juin, à quelques jours du second tour des élections municipales, France Bleu Nord convie les candidats du second tour des élections municipales à Bruay-la-Buissière à débattre en direct.

Les deux têtes de listes au second tour des élections municipales 2020 à Bruay-la-Buissière sont invitées à débattre sur France Bleu Nord ce mardi 23 juin de 8h10 à 8h30.

A l'issue du premier tour des municipales, le candidat du Rassemblement national Ludovic Pajot est arrivé en tête avec 38,56% des voix. Il devance Bernard Cailliau, le maire sortant divers gauche de La Buissière, commune associée de Bruay-La-Buissière, qui a obtenu 34,48% des suffrages.

Et l'enjeu pour ce second tour est d'autant plus important que Bruay-la-Buissière est la ville la plus importante du Pas-de-Calais à renvoyer ses électeurs aux urnes et que la gauche pourrait perdre l'un de ses bastions dans l'ancien bassin-minier. Le Parti Socialiste qui règne sans partage sur la ville depuis toujours a été mis à rude épreuve le 15 mars dernier. Le maire sortant, Olivier Switaj (PS) n'est arrivé qu'en troisième position, derrière le député RN, Ludovic Pajot et un autre candidat de gauche, Bernard Cailliau.

Olivier Switaj a respecté l'engagement qu'il avait pris au soir du premier tour en ne se maintenant pas malgré la possibilité qui lui était offerte, afin de faire barrage au RN. Mais l'addition des voix d'un premier tour n'a jamais garanti un résultat dans la deuxième manche. En plus du jeu de report des voix, ce second tour devra également prendre en compte la mobilisation des électeurs, l'abstention était un record en cette veille d'épidémie de Covid-19, le 15 mars dernier.

Autour de la table

Ludovic Pajot (Rassemblement national),

(Rassemblement national), Bernard Cailliau (divers gauche).

