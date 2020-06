Municipales à Bruay-la-Buissière : Mieux connaître les candidats en 10 questions

Pour mieux connaître le futur maire de Bruay-la-Buissière, France Bleu Nord vous propose un portrait de Bernard Cailliau (Divers gauche) et de Ludovic Pajot (Rassemblement National) en 10 questions. On apprend ainsi que les 2 candidats roulent en Renault.

Bernard Cailliau et Ludovic Pajot étaient sur France Bleu Nord ce mardi

Quel est le plat préféré des candidats aux élections municipales de Bruay-la-Buissière, quelle est leur voiture, leur lieu préféré? Toute la semaine France Bleu Nord vous propose des portraits décalés des candidats de Lille, Bruay-la-Buissière ou Maubeuge en 10 questions.

Bernard Cailliau aime le steack frite

Bernard Cailliau, le candidat Divers Gauche et maire de la commune associée de Labuissière a pour modèle Gilles Martinet, le fondateur du Parti Socialiste Unifié et il roule en Renault Talisman "mais plus pour longtemps"

Ludovic Pajot voulait être agriculteur

Le candidat Rassemblement National, Ludovic Pajot député du Pas-de-Calais a un exemple en politique : Steeve Briois le maire d'Hénin-Beaumont et il rêvait de devenir agriculteur