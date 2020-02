Municipales à Bruz : l'écologie au coeur de la campagne

Bruz est la deuxième commune la plus peuplée de Rennes métropole. Le maire sortant Auguste Louapre, soutenu par LREM, se présente pour un deuxième mandat. Face à lui, Philippe Salmon est à la tête d'une liste de sensibilité de gauche. Au 10 février, il y a deux listes constituées.

Bruz, France

Avec ses 18.266 habitants, Bruz est la quatrième ville du département d'Ille-et-Vilaine, et la deuxième de la métropole rennaise. Comme dans de nombreuses autres communes, l'écologie est l'une des thématiques de ces municipales. "Impossible de faire autrement avec l'urgence écologique que l'on connait" estime cette bruzoise croisée sur le marché bio qui se tient tous les mardis soirs. Le maire sortant Auguste Louapre, 74 ans, à la tête d'une liste soutenue par LREM, avec 17 conseillers sortants explique que désormais "dans tous les projets que nous lancerons, nous serons attentifs à l'impact écologique. La nouvelle école sera un bâtiment passif en énergie par exemple. Pour apporter plus de verdure à la ville, Auguste Louapre prévoit aussi de planter 6.000 arbres. "Nous avons déjà identifié douze hectares sur lesquels les planter. Nous ferons également appels aux bruzois qui ont des jardins" ajoute le maire qui se présente pour un second mandat.

Auguste Louapre, maire sortant de Bruz, élu LR en 2014, il se présente en mars 2020 avec le soutien LREM © Radio France - Céline Guétaz

"Des pistes cyclables sécurisées et de la biodiversité en ville" promet Philippe Salmon

Philippe Salmon est à la tête de la liste "Bruz, humaine, audacieuse et écologique". A 64 ans, il se présente pour la première fois à une élection. Investi dans la vie associative locale, engagé politiquement depuis longtemps à titre personnel avec "Nouvelle Donne", il explique que l'écologie tient une part importante dans le programme de sa liste. "Nous voulons des pistes cyclables sécurisées, et signalées. Nous souhaitons créer une maison de la transition écologique où des professionnels viendraient conseiller les habitants pour changer leur quotidien. Nous voulons aussi une ville avec plus d'espaces verts".

Philippe Salmon, chef d'entreprise, 64 ans se présente pour la première fois à une élection © Radio France - Céline Guétaz

