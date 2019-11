VIDEO - Municipales à Cabestany : le maire Jean Vila repart pour un 9ème mandat

Cabestany, France

Cela fait 42 ans qu'il tient la commune de Cabestany, Jean Vila a décidé de repartir pour un neuvième mandat. Il a défendu son bilan dans l'émission le "Droit d'inventaire" sur France Bleu Roussillon. Ces six dernières années, il a continué l'extension de Médipole, celle du Mas Guerido, agrandi la bibliothèque et crée un complexe sportif.

Un programme de 24 logements sociaux n'est en revanche toujours pas terminé. Jean Vila tient à préciser : "Nous avons eu des gros déboires avec les entreprises. Aujourd'hui on est en procédure." Une zone commerciale était aussi au programme au sud de la commune. "Là il y a un litige avec l'Etat, l'affaire est aussi devant le tribunal" explique le maire.

Il n'y a aucune caméra de surveillance

Cabestany était qualifiée de "Neuilly des Pyrénées-Orientales". Fait-il toujours bon y vivre selon les habitants ? Certains y trouvent tous les services sur place, et ils sont abordables. D'autres pointent la dégradation de la chaussée : "circuler en fauteuil roulant est impossible!". D'autres encore dénoncent une certaine insécurité : "Il ne veut pas admettre que dans Cabestany il y a de l'insécurité. Il refuse de mettre des caméras."

Pour Jean Vila, l'insécurité c'est l'affaire de la "brigade de Gendarmerie. On a du lutter pour l"avoir. Il y a dix-sept gendarmes, et ils font leur boulot."

"Tous les impôts augmentent depuis 2015, dénonce l'opposition, il y a un ras-le-bol"

L'élue d'opposition Colette Appert retient elle l'augmentation des impôts, alors qu'il s'était engagé en 2014, à ne pas y toucher. "Les dotations globales de fonctionnement attribuées par l'Etat ont stagné puis baissé ces dernières années, et il y a beaucoup moins de rentrée d'argent". Jean Vila conclut : "On n'a pas le choix, et ce n'est pas fini!"

