Municipales à Caen : écologie, social et démocratie au cœur du programme de Gilles Déterville (PS)

Caen, France

Les socialistes caennais ont présenté à un mois du premier tour des élections municipales (le 15 mars) leur liste et leur programme. Un projet soutenu par le Parti socialiste et des groupes alliés, Génération.s, le parti de Benoît Hamon et la gauche républicaine et socialiste. "Nous sommes : un - de gauche et écologiste," rappelle la tête de liste PS Gilles Déterville.

La liste comprend plusieurs étudiants et personnels de l'éducation nationale, mais aussi "des personnes issues du privé et des caennais sans emploi", souligne l'actuel conseiller municipal et départemental d'opposition. Moyenne d'âge : 49 ans, avec un benjamin de 18 ans et un doyen de 78 ans. Les colisitiers viennent de tous les quartiers de Caen.

Parmi les grandes mesures de la candidature, il y a la gratuité des transports en commun, "un projet de société." La mesure est chiffrée à 12 millions d'euros la première année, soit 5 % du budget de fonctionnement de Caen-la-Mer. Autre proposition, un référendum d'initiative communale, qui pourra être déclenché à partir de 2600 signatures, ce qui représente 5 % du corps électoral.

La liste complète (en gras, les conseillers municipaux d'opposition actuels)

1-Gilles Déterville, 62 ans, consultant, 2-Annie Anne, 64 ans, retraitée, 3-Bastien Recher, 41 ans, urbaniste, 4-Martine Denis, 53 ans, enseignante, 5-Jeff Soubien, 41 ans, assistant technique, 6-Salya Achouchi, 40 ans, juriste, 7-Thibaut Le Gal, 27 ans, sans profession, 8-Cécile Zébazé, 61 ans, chargée de contrôle structure, 9-Aurélien Pain, 28 ans, professeur, 10-Béatrice Sgorbini, 61 ans, cadre dans le privé,

11-Pascal Blanchetier, 56 ans, conseiller principal d’éducation, 12-Djamila Mokhefi, 51 ans, avocate, 13-Georges Dold, 61 ans, retraité, 14-Émilie Merieult, 37 ans, gestionnaire de paie, 15-Igor Futterer, 52 ans, directeur artistique, 16-Lara Lemaire, 21 ans, étudiante, 17-Olivier Louvel, 49 ans, magasinier cariste, 18-Karine Simon, 50 ans, sans profession, 19-Louis Urbani, 30 ans, assistant pédagogique, 20-Isabelle Lavillionniere, 64 ans, chef de rang,

21-Jean Legal, 71 ans, retraité, 22-Valerie Huard, 53 ans, animatrice sportive, 23-Romain Rey, 25 ans, sans profession, 24-Christelle Perrette, 46 ans, artisane crêpière, 25-Quentin Daunay, 20 ans, étudiant, 26-Jacqueline Alves, 61 ans, auxiliaire de vie, 27-Luc Biétry, 63 ans, agent d’entretien, 28-Claudie Boullte Dancel, 73 ans, retraitée, 29-Nouhou Assain Mari, 60 ans, sans profession, 30-Élisabeth Fromont, 45 ans, technicienne de recherche,

31-Philippe Chicault, 50 ans, militant associatif, 32-Joëlle Roubier, 64 ans, retraitée, 33-Paul Menard, 19 ans, étudiant, 34-Martine Kerguellen, 61 ans, comptable, 35-Colin Delautre, 39 ans, orthophoniste, 36-Louise Perrier, 21 ans, étudiante, 37-Guy Dancel, 72 ans, retraité, 38-Isabelle Leroy, 73 ans, retraitée, 39-Cédric Leroy, 44 ans, enseignant, 40-Isabelle Dubrulle, 49 ans, aide-ménagère,

41-Henry Zo Rabeharinirina, 41 ans, chauffeur livreur, 42-Marie-Dominique Frigout, 73 ans, retraitée, 43-François Boutin, 64 ans, retraité, 44-Sylvie Skaza, 64 ans, retraitée, 45-Corentin Danto, 24 ans, étudiant, 46-Marie-Noëlle Harang, 58 ans, aide-soignante, 47-Clément Prince, 21 ans, électricien, 48-Sylvie Lemarié, 69 ans, retraitée, 49-Franck Fresnel, 49 ans, sans profession, 50-Fiona Pain, 21 ans, étudiante,

51-Michel Eudes, 68 ans, retraité, 52-Francoise Fouque, 75 ans, retraitée, 53-Jacques Divetain, 78 ans, retraité, 54-Laurence Voisin, 45 ans, sans profession, 55-Serge Lemonnier, 71 ans, retraité.