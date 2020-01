Municipales à Caen : le maire sortant LR Joël Bruneau ouvre sa liste à En Marche

Caen, France

La course aux municipales s'accélère à Caen. Après l'annonce la semaine dernière d'une alliance entre les écologistes menés par Rudy L'Orphelin et l'ancien maire-adjoint à l'urbanisme Xavier Le Coutour, c'est le maire sortant Joël Bruneau qui confirme la présence de militants La République en Marche sur sa liste. Ce qui n'est pas une surprise pour l'élu. "J'ai déjà dit il y a au moins deux ou trois ans que dans la mesure où je me représenterai pour un second mandat, je le ferai en conduisant une liste qui soit la plus diverse et représentative de toutes les énergies qui existent dans cette ville. J'ai toujours fait preuve d'ouverture et c'est dans ce cadre là que des personnalités de différents horizons y compris d'En Marche seront à mes côtés pour la prochaine échéance municipale."

Pour l'instant, le nombre d'adhérents du parti lancé en avril 2016 par Emmanuel Macron sur la liste n'est pas encore défini. "Ce n'est pas un sujet de quota, annonce Joël Bruneau, on n'est pas dans des accords entre partis." Pour le référent LREM du Calvados Nicolas Gosselin, "le dialogue se poursuit comme depuis plusieurs semaines." La liste de la majorité sortante sera présentée début février.