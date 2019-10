Municipales à Caen : Rudy l'Orphelin et Alexandra Beldjoudi têtes de liste pour les écolos

Caen, France

Après les bons résultats d'Europe Écologie - Les Verts aux européennes de mai 2019 à Caen, 18,70 %, les écolos se préparent pour les élections municipales en mars 2020. Un binôme tête de liste a été présenté samedi 5 octobre, il s'agit de Rudy l'Orphelin, 37 ans, juriste en droit public, conseiller municipal sortant et ancien maire adjoint de 2008 à 2014, associé à Alexandra Beldjoudi, 34 ans, issue de la société civile et cheffe d'entreprise dans la restauration.

La liste sera composée pour moitié de militants de partis politiques et l'autre moitié de citoyens non-encartés. "Nous voulons réunir des personnes issues d'un militantisme écologique classique, que je représente, explique Rudy l'Orphelin, et en même temps des personnes de la société civile qui sont dans l'écologie concrète. Ces personnalités là sont nécessaires pour que demain, nous puissions transformer le quotidien des caennais vers la transition écologique et vers plus de justice sociale."

Alexandra Beldjoudi était déjà sur la liste écolo des municipales à Caen en 2014, en 18e position. Elle a aujourd'hui envie de passer à la vitesse supérieure : "agir à un niveau individuel ou micro-collectif, c'est extrêmement intéressant. À l'échelle d'une ville, d'une agglomération, c'est donner de l'ampleur à tout ça et cette échelle est aujourd'hui nécessaire. On est à un tournant sociétal, il s'agit d'agir et on peut le faire à Caen."

Parmi les premières propositions des écolos, plus de démocratie participative, l'arrêt du prolongement de la piste de l'aéroport Caen-Carpiquet ou encore des mesures pour l'isolation des logements. Le binôme appelle tous les mouvements politiques qui veulent "faire de l'écologie la matrice de toutes les politiques publiques" à rejoindre leur candidature. L'ensemble de cette liste écologiste et citoyenne doit être dévoilée avant la fin de l'année.