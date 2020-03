Municipales à Caen : un fauteuil pour sept

Qui pour succéder à Joël Bruneau à Caen ? Le maire lui-même, candidat à un second mandat ? Un sondage le donnait favori à l'automne mais face à lui six candidats entendent bien rebattre les cartes. A commencer par la gauche qui espère reprendre une mairie perdue il y a six ans.

Pendant trente ans, l'UDF Jean-Marie Girault a dirigé la cité caennaise, apportant une véritable stabilité politique à la ville. C'était avant les échecs de ses successeurs, à commencer par celui de son héritière, l'UMP Brigitte Le Brethon. Elue en 2001, elle est sèchement battue sept ans plus tard par le PS Philippe Duron : "les caennais ont choisi que des socialistes, des écologistes, des communistes gèrent la ville de Caen" s'agace-t-elle au soir de sa défaite. Une parenthèse à gauche - la seule dans l'histoire de la ville - qui est de courte durée puisqu'à son tour Philippe Duron, plombé par son image de cumulard, est nettement battu en 2014 par le LR Joël Bruneau. "Ce n'est pas sans émotion que je quitte mes fonctions" confie alors, la gorge nouée, l'élu PS.

Philippe Velten, Isabelle Gilbert et Joël Bruneau lors du débat sur France 3 avec France Bleu - Capture d'écran France 3 - Philippe Thomas

Six ans plus tard, la donne a changé : la personnalité de Joël Bruneau ne cristallise pas les passions - les tensions ? - comme celle de son prédécesseur. Le maire les Républicains est même donné favori par un sondage réalisé en interne par son parti à l'automne dernier. Et son rapprochement avec La République En Marche a réduit la concurrence à peau de chagrin, même si ses adversaires n'hésitent pas à rappeler cette alliance, espérant un vote sanction dans le contexte actuel après le mouvement des Gilets Jaunes et la fronde contre la réforme des retraites.

Rudy L'Orphelin et Gilles Déterville lors du débat sur France 3 en partenariat avec France Bleu - Capture d'écran France 3 - Philippe Thomas

En face, l'union entre écologistes et socialistes a échoué. Dans ce contexte, Rudy L'Orphelin, à la tête d'une liste EELV-PCF-Cap 21-Citoyens à Caen entend bien positionner les écologistes comme la première force de gauche, boosté en cela par les bons résultats aux élections européennes. Mais Gilles Déterville, malgré un PS moribond, espère créer la surprise en misant notamment sur une mesure phare, la gratuité des transports publics, qui lui a permis de se distinguer dans cette campagne. A ses côtés, il s'appuie sur Génération.s de Benoit Hamon et la Gauche Républicaine et Socialiste. Selon toute vraisemblance, et si les scores le permettent, ces deux listes sont appelées à fusionner au second tour, le tout est de savoir qui aura le leadership...

Aurélien Guidi et Pierre Casevitz lors de l'émission sur France 3 en collaboration avec France Bleu - Capture d'écran France 3 - Philippe Thomas

Trois autres listes espèrent bien également jouer les trouble-fête à gauche : celle de Philippe Velten soutenue par la France Insoumise, du divers gauche et figure des mouvements sociaux Aurélien Guidi ainsi qu'un habitué des scrutins locaux, Pierre Casevitz, candidat Lutte Ouvrière pour la quatrième fois à la mairie de Caen.

La ville de Caen en un coup d'oeil © Radio France - Jade Peychieras

Si le premier tour fait office de primaire, comme c'est souvent la tradition pour la gauche, la situation est plus claire à l'autre bout de l'échiquier politique : le Rassemblement National est le seul parti à la droite de la droite. Malgré ses 7,3% il y a six ans, le parti dont la liste est conduite cette année par la conseillère régionale Isabelle Gilbert s'imagine au second tour. Le RN espère surfer sur sa première place aux élections européennes l'an passé en France. A cela deux bémols : son manque d'implantation locale et des résultats qui ont toujours été relativement faibles dans la capitale politique normande.

Parmi les thèmes majeurs de cette campagne 2020 à Caen : le logement. La ville compte aujourd'hui un peu plus de 105 000 habitants mais a vu sa population baisser ces dernières années alors même que près d'un logement sur dix est vacant. Les transports font aussi partis des préoccupations : après le chantier du tram, faut-il construire une ligne est-ouest pour relier les autres quartiers ? Comment développer l'utilisation du vélo à l'échelle de la communauté urbaine ? Sans parler de la gratuité déjà évoquée. L'avenir de la place de la République, sur laquelle la majorité actuelle veut construire une halle commerciale, suscite aussi les crispations entre les recours de certains candidats et l'appel à un référendum avant l'été sur la question. Sans parler bien sûr de la sécurité et l'emploi, enjeux récurrents à chaque élection. Pour connaître les propositions de chaque candidat vous pouvez revoir le débat organisé par France 3 en partenariat avec France Bleu :

Les élections municipales auront lieu les 15 et 22 mars. France Bleu Normandie vous proposera deux soirées électorales pour vivre l'annonce des résultats en direct avec les réactions des principaux candidats. Des soirées qui, de coutume, réservent bien des surprises !