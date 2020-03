Municipales à Calais - Natacha Bouchart vers un troisième mandat ?

La maire sortante en place depuis 12 ans est la favorite dans les sondages et pourrait même passer au premier tour. En face de Natacha Bouchart à Calais, entre autres : une liste d’union de la gauche et un rassemblement national divisé. Le point sur tous les candidats.

Natacha Bouchart se lance dans sa troisième campagne pour les municipales à Calais. Arrivée en 2008, après 40 ans de communisme, elle a su se faire une place et imposer ses choix. Son projet le plus plébiscité mais aussi le plus critiqué le dragon ( une machine imaginée par François Delarozière ) afin de redorer l’image de la ville symbole de la crise migratoire. 28 millions d'euros : trop couteux pour ses détracteurs.

Natacha Bouchart lors de la présentation de sa liste © Radio France - Emmanuel Bouin

Face à elle, la liste "Respirer Calais 2020" qui rassemble les forces de gauche ( PS, PC, France insoumise, Europe écologie les verts et Génération-S ) une première à Calais. Un collectif citoyen avec à sa tête Virginie Quénez une avocate de métier.

Virginie Quénez "Respirer Calais 2020" © Radio France - Emmanuel Bouin

Parachuté cet été par le rassemblement national, au dépens de Rudy Vercucque le Calaisien de souche, Marc de Fleurian. Un Breton de 30 ans, ancien militaire diplômé de Saint-Cyr, néophyte en politique. Sur sa liste Marie Caroline Le Pen soeur ainée de Marine. Les deux principaux axes de campagne du RN : l’emploi et l’immigration incontournable à Calais.

Marc de Fleurian et Marie Caroline Le Pen de la liste RN "Calais pour vous" © Radio France - Emmanuel Bouin

Les autres listes déclarées pour les municipales à Calais : celle de lutte ouvrière avec Françoise Millot, « Ensemble libérons Calais » de Rudy Vercucque ( ancien du rassemblement national et qui a claqué la porte du parti ) et le "Rassemblement des citoyens Calaisiens » de Laurent Roussel qui se veut une liste populaire.