Municipales à Carpentras : les cinq candidats débattent en direct sur France Bleu Vaucluse

France Bleu Vaucluse entre en campagne ! A 2 mois du premier tour des élections municipales des 15 et 22 mars, les cinq candidats en lice ont choisi les micros de France Bleu Vaucluse pour confronter leurs constats et leurs projets pour la ville. Rendez-vous ce mercredi entre 19h et 20h en direct.

Qui deviendra le 51ème maire de Carpentras ? Les urnes délivreront leur réponse le 22 mars au soir. En attendant, la campagne bat son plein dans la capitale du Comtat où, comme en 2014, 5 candidats s'affrontent en vue du premier tour. Mais la donne a changé en 6 ans. A l'époque la droite républicaine était divisée, le Front National avait son candidat officiel et la gauche avançait -presque- unie au combat.

5 candidats en lice... et un grand absent

En 2020 c'est la gauche qui part divisée, le Rassemblement National soutien un candidat sans étiquette et la droite républicaine aligne le suppléant du Député Julien Aubert. Autre particularité et non des moindres, Carpentras est la seule grande ville du département dont le maire élu en 2014 ne se représente pas. Et pour cause : Françis Adolphe a été contraint de démissionner suite à une décision de Justice dans le cadre d'une affaire privée. C'est son ex-premier adjoint Serge Andrieu qui a repris le flambeau pour cette élection. Face à lui : Bertrand de la Chesnais un général à la retraite soutenu par le Rassemblement National ; Claude Melquior pour Les Républicains ; Mina Idir la secrétaire départementale du Parti Communiste de Vaucluse et l'assureur Denis Morandeau.

Une heure de débat en direct

Pour leur premier face à face de campagne, ils ont choisi les micros de France Bleu Vaucluse. Ils participeront ce mercredi soir à un débat en direct et en public, animé par Daniel Morin entre 19h et 20 heures. Une heure pour confronter leurs constats et leurs visions pour l'avenir de la capitale du Comtat. Lutte contre l'insécurité, circulation, dynamisation du centre ville, politique culturelle, démocratie, intercommunalité... les dossiers ne manquent pas. Leurs réponses sont donc très attendues par les 30.000 habitants de Carpentras et de son bassin de vie.

"Les municipales à Carpentras " : débat à suivre en direct sur France Bleu Vaucluse et Francebleu.fr ce mercredi 15 janvier à partir de 19 heures.

Les sujets d'interrogation ne manquent pas à deux mois du premier tour : les précisions de Daniel Morin Copier

Municipales 2020 Carpentras © Radio France - Philippe Paupert

Le grand studio de France Bleu à Avignon : tout est prêt pour le débat en direct © Radio France - Daniel Morin