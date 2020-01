Municipales à Castres : débat ce mardi soir entre les quatre candidats sur France Bleu Occitanie

Les quatre candidats déclarés à Castres pour les élections municipales vont s'affronter ce mardi 14 janvier lors d'un débat sur France Bleu Occitanie, à partir de 18h. Face au maire sortant Pascal Bugis, trois listes menées par Guillaume Arcèse, André Martinez et Jean-Jacques Gros.

Jean-Jacques Gros, André Martinez, Guillaume Arcèse et Pascal Bugis candidats à la marie de Castres.

Castres, France

Qui sera maire de Castres lors de la prochaine mandature ? La campagne des municipales à Castres est lancée ce mardi 14 janvier par un débat entre les quatre candidats à la mairie de la sous-préfecture tarnaise. Pendant 1 h 30 et en public les quatre prétendants vont opposer leurs idées et leurs visions de Castres.

Guillaume Arcèse , candidat soutenu par La République en Marche

, candidat soutenu par La République en Marche Pascal Bugis , le maire sortant divers droite qui dirige la commune depuis 19 ans

, le maire sortant divers droite qui dirige la commune depuis 19 ans Jean-Jacques Gros , candidat du Rassemblement National

, candidat du Rassemblement National André Martinez, candidat du rassemblement de la gauche soutenu par le PS, EELV, Place Publique et Générations

Débat en public et en direct du café Le Glacier

Les thématiques abordées seront toutes celles qui vont faire vivre cette campagne castraise. On évoquera forcément les questions de sécurité dans la ville, avec notamment la place que l‘État doit prendre dans ses questions de sécurité publique. Au menu aussi, la politique économique de la ville avec les stratégies à développer pour maintenir le dynamisme du centre-ville et plus largement celui du tissu d’entreprises castraises.

Les quatre candidats donneront aussi leur vision de la politique sociale qu’ils mèneront s’ils sont élus (place des associations, gratuité des transports). Une partie sera aussi consacrée au rayonnement de la ville (avec les opportunités ouvertes par l’autoroute) et la manière dont la ville parle et doit faire parler d’elle.

Un débat animé par Julien Corbière et Sandrine Morin de France Bleu et Brian Mendibure de La Dépêche du Midi à Castres, en direct du café Le Glacier, place Jean-Jaurès à Castres, de 18 heures à 19 h 30.

Dix débats jusqu'aux élections

France Bleu Occitanie organise des débats chaque mardi soir jusqu'aux élections. Il y aura en tout dix débats entre les candidats qui seront à vivre en direct et en public dans des cafés ou des lieux publics de tout Midi-Pyrénées.

24 janvier : Toulouse

28 janvier : Auch

4 février: Albi

11 février : Colomiers

18 février : Pamiers

25 février : Saint-Gaudens

3 mars : Rodez

10 mars : Montauban

