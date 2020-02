Municipales à Cavaillon : les cinq candidats débattent en direct sur France Bleu Vaucluse

Les 5 candidats en lice au premier tour des élections municipales de Cavaillon débattent en direct sur France Bleu Vaucluse ce mercredi entre 19h et 20h. Une heure pour confronter leurs visions de l'avenir de la cité cavare, riche de 27.000 habitants et en pleine mutation.

Après Carpentras et le Pontet et avant Orange (le 26 février) puis Avignon (le 11 mars), France Bleu Vaucluse consacre un nouveau débat aux élections municipales et intercommunales des 15 et 22 mars, cette fois sur Cavaillon. Ils sont cinq à se présenter au 1er tour (un de plus qu'en 2014) ; à l'époque Jean-Claude Bouchet l'avait emporté au terme d'une triangulaire. Elu Député en 2017 et atteint par le cumul des mandats, l'élu cavaillonnais a choisi finalement de ne pas se représenter et de ne "faire campagne pour personne."

Cinq candidats se présentent pour la première fois -sous leur nom- à un scrutin municipal :

Gérard Daudet , maire sortant, ancien 1er adjoint dans l'équipe Bouchet depuis 2008 et investit par Les Républicains

, maire sortant, ancien 1er adjoint dans l'équipe Bouchet depuis 2008 et investit par Les Républicains Jean-Pierre Peyrard , lui aussi, ancien adjoint de Jean Claude Bouchet jusqu'à une crise en 2016. Il siège depuis dans l'opposition municipale et se présente sans étiquette

, lui aussi, ancien adjoint de Jean Claude Bouchet jusqu'à une crise en 2016. Il siège depuis dans l'opposition municipale et se présente sans étiquette Bénédicte Auzanot élue en 2014 à Lauris. Elle rejoint le Front National en 2017 ; elle était la suppléante du candidat "historique" Thibaut de la Tocnaye aux dernières élections législatives

élue en 2014 à Lauris. Elle rejoint le Front National en 2017 ; elle était la suppléante du candidat "historique" Thibaut de la Tocnaye aux dernières élections législatives La République En Marche a investit Benoit Mathieu , un entrepreneur natif de Cavaillon. C'est sa première candidature à une élection

, un entrepreneur natif de Cavaillon. C'est sa première candidature à une élection enfin Mongi Magri, une figure locale du dernier mouvement des gilets jaunes. Il mène la liste "Cavaillon la citoyenne."

L'attractivité du centre ville au coeur de la campagne

Dans cette ville de 27.000 habitants au coeur de la Communauté d'agglomération Luberon Monts de Vaucluse, plusieurs thèmes dominent la campagne électorale : le déclin du commerce de proximité en cœur de ville, le stationnement, le développement économique (avec le projet Naturalub notamment) ; le maintien d'une agriculture de qualité ; la prévention des inondations ou encore la sécurité... même si les derniers chiffres officiels montrent un net recul des faits de délinquance.

Le Rassemblement National en position de force ?

Le Rassemblement National -depuis longtemps en embuscade à Cavaillon- va tenter de confirmer les scores élevés obtenus aux dernières européennes (38%) ou aux dernières présidentielles (50.1% au second tour pour Marine Le pen) ... mais une page politique s'est tournée dans la cité cavare depuis 2014 avec les renoncements de deux candidats historiques : Jean-Claude Bouchet (LR) et Thibault de la Tocnaye (RN.) Les jeux paraissent donc plus ouverts -et plus incertains- pour les "nouveaux venus" sur la scène des municipales : Gérard Daudet, Benoit Mathieu, Bénédicte Auzanot et Mongi Magri...

Le commerce de proximité, enjeu des municipales à Cavaillon : le reportage de Daniel Morin Copier

Symbole d'un cœur de ville en souffrance, le Passage République avec une dizaine de commerces fermés ! © Radio France - Daniel Morin

La ville a engagé des travaux d'embellissement ces dernières années... © Radio France - Daniel Morin

A qui profiteront-ils à l'issue des élections des 15 et 22 mars ? © Radio France - Daniel Morin