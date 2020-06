A Cavaillon, c’est un duel inédit qui s’annonce pour le second tour des élections municipales le 28 juin. Il va opposer Gérard Daudet, le maire LR sortant à la candidate du Rassemblement national, Bénédicte Auzanot.

Municipales à Cavaillon : un duel inédit entre Les Républicains et le Rassemblement national le 28 juin

A Cavaillon, deux listes sont encore en lice pour le second tour des élections municipales le 28 juin. Il va opposer Gérard Daudet, le maire LR sortant à la candidate du Rassemblement national Bénédicte Auzanot. Parmi les enjeux pour les candidats, mobiliser les électeurs : le 15 mars dernier, Cavaillon a enregistré un taux de participation de seulement 34%. Depuis le 1er tour, des retraits et fusion ont eu lieu, de cinq listes, on est passé à deux.

Fusion entre la liste de l'ancien adjoint aux sports et celle du RN

Au soir du premier tour le 15 mars, le maire sortant Gérard Daudet arrive en tête avec 39% des voix, devant Bénédicte Auzanot du Rassemblement national, avec près de 23%. Depuis, l’ancien adjoint aux sports, Jean-Pierre Peyrart a fusionné sa liste sans étiquette avec "Cavaillon en avant" de la candidate RN. A elles deux, elles totalisent quasiment le même nombre de voix que celle du maire sortant. "Il y a à peu près 50 voix d'écart, c'est très peu", argumente Bénédicte Auzanot.

Le candidat LREM appelle à "faire barrage au RN"

De son côté, Benoit Mathieu en lice pour La République en Marche avec près de 14% au premier tour, s’est désisté. Il a appelé à voter pour Gérard Daudet pour, dit-il, "faire barrage au Rassemblement national”. Pour l’emporter le 28 juin, Bénédicte Auzanot compte bien créer la surprise et mobiliser les abstentionnistes du premier tour qui ne se sont pas déplacés. Son adversaire, le maire sortant, s’appuie sur sa gestion de la crise sanitaire et sur son bilan, lui qui a fait de l’emploi et du développement économique, ses chevaux de bataille.

Gérard Daudet, le maire LR sortant de Cavaillon © Radio France - Marie-Audrey Lavaud

Bénédicte Auzanot, la candidate du Rassemblement national © Radio France - Marie-Audrey Lavaud