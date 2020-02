Municipales à Cenon : le maire sortant veut préserver une ville à visage humain

Jean-François Egron est candidat à sa succession. En 2017, il a remplacé celui dont il était l'adjoint, Alain David, devenu député. Et le maire, candidat veut poursuivre les progrès entamés en 1995. La ville était alors une banlieue stigmatisée avec tous les clichés liés aux villes dortoirs. Depuis, Cenon s'est transformée avec des parcs, des équipements culturels, une zone franche urbaine. Jean-François Egron veut désormais apaiser l'urbanisme et sanctuariser le secteur pavillonnaire. Il a déterminé sept priorités parmi lesquelles la jeunesse. Le candidat veut lancer un projet d'économie sociale et solidaire, et mettre en place des espaces de concertation avec les habitants.

Liste des candidats à Cenon