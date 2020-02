Municipales à Châlons-en-Champagne : la liste de Benoist Apparu "J'aime Châlons" dévoilée

Benoist Apparu a présenté ce samedi ses 42 colistiers pour les municipales de 2020. Le maire sortant mène la liste "J'aime Châlons", il revendique une liste sans étiquette et représentative des châlonnais(es).

Châlons-en-Champagne, France

Tablette tactile en main, Benoist Apparu a présenté l'intégralité de sa liste "J'aime Châlons" ce samedi midi dans un restaurant du centre-ville de Châlons-en-Champagne. Le maire sortant avait décidé le 17 janvier de solliciter un second mandat. Une liste qui se revendique, sans étiquette, avec "50% d'anciens, pour leur apport d’expérience et 50% de nouveaux colistiers, pour leur apport de fraîcheur", explique le candidat aux municipales. Ce-dernier a lancé une application "J'aime Châlons" sur smartphone où sont disponibles tous les détails de sa liste.

Trois opposants

Benoist Apparu qui sera opposé les 15 et 22 mars prochain à Rudy Namur, conseiller départemental (PS) ; Alain Pierrejean, attaché parlementaire du député LREM Eric Girardin ; ainsi qu'une liste qui réunit quatre partis de gauche : le Parti communiste, la Gauche Démocratique et Sociale, la France Insoumise et Ensemble menée par Dominique Vatel (PC).

La liste "J'aime Châlons" est composée de :

Benoist Apparu, 50 ans, dirigeant de société Lise Magnier, 35 ans, cadre territorial Jean-Louis Devaux, 62 ans, agriculteur Martine Lizola, 61 ans, cadre de la fonction publique Thomas Dubanchet, 34 ans, responsable d'un bureau d'études Sabine Bourg-Broc, 64 ans, haut-fonctionnaire Jérôme Mat, 43 ans, gérant de société Emilie Mothe, 41 ans, chargée de projets Marcel Chauvriere, 62 ans, chef de groupement prévention SDIS 51 Floriana Paindavoine, 35 ans, vendeuse Gérard Lebas, 68 ans, retraité Karine Bonne, 42 ans, juriste Christophe Guillemot, 47 ans, délégué aux relations territoriales Clémence Bremont, 29 ans, collaboratrice politique Augustin Delavenne, 41 ans, cadre Pascale Michel, 61 ans, directrice d'un institut de soins infirmiers Jean-Baptiste Leclere, 44 ans, gérant de société Natacha Pype-Nicaise, 45 ans, commerçante René Doucet, 73 ans, professeur agrégé retraité Elisa Schajer, 70 ans, présidente départementale d'une association humanitaire Julien Rousseau, 33 ans, chauffeur Catherine Zaluski, 48 ans, coiffeuse Paulo Dias, 51 ans, chef d'entreprise Fatima Djemai, 57 ans, accompagnante éducatif et social Jean-Marie Foggea, 65 ans, retraité militaire Emmanuelle Guillaume, 42 ans, responsable Jacky Deliege, 70 ans, retraité Martine Ragetly, 71 ans, infirmière retraitée Romain Janssens, 38 ans, directeur Marie-Pierre Carillo, 45 ans, assistante RH Ludovic Salon, 49 ans, aide soignant Sandra Sekhar-Marx, 47 ans, enseignante spécialisée Mathieu Richard, 31 ans, gérant Sylvie Devallez, 49 ans, responsable des achats Josué Masson, 25 ans, étudiant Hélène Manzoni, 45 ans, attachée commerciale Gabriel Michel, 20 ans, dirigeant de société Pascale Odent, 65 ans, retraitée Guillaume Garnier, 41 ans, chef de projet Isabelle Panaiotis, 60 ans, infirmière Philippe Rostowsky, 53 ans, médecin biologiste Ariane Laine, 52 ans, intervenante à domicile Hubert Cartel, 68 ans, retraité