Municipales à Chambéry : Génération.s, Cap à gauche et le PCF quittent "Chambé citoyenne"

C'est la rupture entre "Grand Chambéry solidaire" et le "Mouvement citoyen". Les deux listes de gauches s'étaient réunies pour n'en former qu'une : "Chambé citoyenne". Mais le mariage n'a pas tenu longtemps, et la moitié du groupe fait sécession ce samedi.