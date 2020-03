Municipales à Chambéry - Le débat à France 3 Alpes : circulation et... LGV Lyon-Turin !

Une semaine après Annecy, c'était autour de Chambéry d'être en débat en direct sur France 3 Alpes avec la participation de France Bleu Pays de Savoie.

Michel Dantin le maire sortant encarté chez Les Républicains et Thierry Repentin l'ancien ministre socialiste ont pu enfin débattre directement, aiguillonnés par Christian Saint-André de la République en Marche, Aurélie Le Meur de "Chambé Citoyenne" et Laurent Ripart de "Poing Levé". La sixième liste de Sarah Hamoudi-Wolkowsky était enregistrée. A noter une septième liste, celle de Marie Ducruet (Lutte Ouvrière).

"Un carrefour bien engorgé"

Sur un peu plus d'une heure de débat, quasiment la moitié a été consacrée au dossier sensible : le plan de circulation mis en place par Michel Dantin. Sans surprise, le plan a été attaqué de toutes parts, accusé de provoquer de nombreux bouchons, et de générer une mauvaise desserte des bus.

Passe d'arme entre Christian Saint-André et Michel Dantin sur le plan de circulation Copier

La LGV Lyon-Turin capitale pour Chambéry ?

Étonnant en revanche pour une campagne municipale : la ligne ferroviaire à grande vitesse Lyon-Turin s'est invitée dans le débat. Un sujet majeur, selon Thierry Repentin. Si la ligne passe à 20 kilomètres au sud de Chambéry, "on envoie un signal fort, d'une ville de seconde zone." Ce à quoi le maire sortant réplique qu'il "ne veut pas voir passer des trains de marchandises en plein centre de Chambéry. On enlève les camions de la VRU , on les met sur des trains... et on les fait passer dans Chambéry. C'est de la folie !" Thierry Repentin maintient que Michel Dantin commet "une erreur historique de compréhension du dossier".

Une LGV par Chambéry ? Copier

On attendait la première confrontation directe entre Thierry Repentin et Michel Dantin. Débat courtois, sans écarts. Le ton est un peu monté quand Thierry Repentin a évoqué la situation de Chambéry le Haut "délaissé, abandonné" par la majorité sortante avec des associations culturelles et sportives "asséchées" financièrement. Michel Dantin a alors rappelé le passé de ministre socialiste de son challenger - en se trompant quelque peu sur le nom de son Premier Ministre - histoire d'expliquer que c'était bien le gouvernement socialiste qui avait "réduit les dotations des communes".