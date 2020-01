Municipales à Chambéry : LREM choisi Christian Saint André et sa liste Chambéry Ensemble

Chambéry, France

A Chambéry, c'est donc la liste du candidat Christian Saint André qui reçoit l'investiture de la République en Marche. La décision a été prise hier soir, officiellement par la commission nationale d'investiture.

Christian de Saint André mène la liste Chambéry Ensemble, capital(e) pour l’avenir, qui met en avant l'engagement citoyen et l’écologie .

Le parti présidentiel a donc préféré soutenir Christian Sain André plutôt que Thierry Repentin, l'ancien ministre socialiste qui a soutenu LREM aux Européennes.’inscrit dans la dynamique de rassemblement local et qui est la reconnaissance du travail de terrain déjà accompli en rupture avec les méthodes du passé. Les soutiens unanimes de LREM (national et local) et du MODEM (national et local) sont le signe fort d’un ancrage central de notre projet, autour de la société civile et rejetant ainsi tous les extrêmes.

