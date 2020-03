Municipales à Chambéry : Michel Dantin en tête pour le premier tour

À Chambéry en Savoie, le maire sortant Michel Dantin arrive largement en tête au premier tour de l'élection municipale. Le candidat sans étiquette obtient 37,39% des voix soit près de 15 point de plus que la liste de Thierry Repentin, suivie de près par la liste citoyenne menée par Aurélie le Meur.

À Chambéry, le maire sortant Michel Dantin est arrivé en tête suivi par Thierry Repentin et Aurélie Le Meur

37,39% des voix exprimées, un résultat qui place la liste "Aimer Chambéry c'est agir avec vous" de Michel Dantin largement en tête. Mais ce qui retient l'attention du candidat, dans ce premier tour, c'est le fort taux d'abstention dans la ville.

"Je regrette le faible taux de participation à Chambéry. Rien n'explique que nous soyons sept points en dessous de la moyenne nationale. Il n'y a pourtant pas plus de risque à venir voter ici qu'ailleurs", raconte-t-il. Une abstention qui a des conséquences sur son résultat, même si elles sont difficiles à mesures. "Quand je regarde les résultats bureau de vote par bureau de vote, je remarque que certains bureaux de vote qui me sont acquis et qui ont beaucoup de personnes âgées n'enregistrent pas le taux de participation habituel", souligne le candidat

La liste "Chambé Citoyenne", elle, se réjouit du résultat. Aurélie Le Meur tête de liste parle même de deuxième position ex-aequo au vu du faible écart avec Thierry Repentin de la liste _"Chambéry en commun"._ "On est vraiment contents d'avoir ce score aussi important, nous qui proposons de faire de la politique autrement et sans étiquette en indépendance des partis politiques."

La stratégie pour le second tour se prépare pour la liste qui envisage des négociations pour le second tour discutées lors de leur assemblée de ce lundi 16 mars.

Un écart important avec les autres listes

Les quatre listes suivantes ne seront pas présentes au second tour. "Chambéry Sociale et écologiste", menée par Sarah Hamoudi Wilkowski obtient 8,35% des voix, suivie par "Chambéry ensemble" de Christian Saint-André avec 6,05% des voix.

Les listes _"Chambé poing levé" avec Laurent Ripart (1,98% des voix) et "Lutte Ouvrière : Faire entendre le camp des travailleurs"_ de Marie Ducruet (1,13% des voix), arrivent presque ex-aequo. Un nombre limité de voix qui peut s'expliquer par le nombre important de listes situées à gauche de l'échiquier politique à Chambéry, divisant les voix des électeurs. Pour le moment, aucune alliance n'a été annoncée par les candidats.