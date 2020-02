Municipales à Chambéry : Thierry Repentin a présenté ses colistiers

Le candidat Thierry Repentin, ancien ministre socialiste et meneur de la liste "Chambéry en commun" a dévoilé les noms de l'ensemble de ses colistiers ce mercredi soir lors d'une réunion publique à Chambéry-le-Haut, sans toutefois préciser leur position. Moyenne d'âge des 45 candidats : 50 ans. On retrouve notamment parmi eux la conseillère départementale et présidente de l'UDI en Savoie Christelle Favetta (tous les noms en fin d'article)

Thierry Repentin a également présenté au cours de la soirée le volet transports de ses propositions, dans la salle festive du scarabée à Chambéry-le-Haut... et l'endroit n'a pas été choisi au hasard. "La question des transports est centrale au regard des attentes qui se sont exprimées partout dans les quartiers" explique le candidat. Parmi ses propositions : l'installation d'une gare d'échanges pour les bus en centre-ville de Chambéry (entre La Poste, l'avenue des Ducs de Savoie et le boulevard de la Colonne), ainsi qu'une gratuité des transports pour "les plus modestes et les plus jeunes".

Les 45 noms de la liste "Chambéry en commun"

ABBO Carlotta, 53 ans (Le Piochet)

BAABAA Jimmy, 32 ans (Bissy )

BARBE Pascal, 64 ans (Chambéry-le-Vieux)

BECCU Jean-François, 59 ans (Bissy)

BERTHOLLET Nicolas, 40 ans (Biollay)

BONFILS Colette, 72 ans (Canton Bissy – Chambéry-le-Vieux – Chambéry-le-Haut)

BONILLA Claudine, 53 ans (Bissy)

BOUROU Marianne, 43 ans (Bissy)

BOUZIANE Salim, 52 ans (Les Monts)

BURDIN Jean-Pierre, 73 ans (Faubourg Montmélian)

CAMOZ Michel, 63 ans (Centre)

CERINO Jean-Benoît, 49 ans (Bellevue)

CHAPOUTIER Yves, 69 ans (Centre)

DELORME Quentin, 26 ans (Centre)

DUNOD Isabelle, 56 ans (Stade)

FAVETTA Christelle, 40 ans (Canton Biollay – Montjay – Stade – Centre-ville)

FONSATO Sara, 30 ans (Covet)

FRANCON Naïma, 63 ans (Chambéry-le-Haut)

GAIOTTINI Christian, 63 ans (Laurier)

GALEA Charline, 61 ans (Faubourg Montmélian)

GERARDOT Anne-Marie, 68 ans (Gare)

GRYNSZPAN Nathalie, 62 ans (Chambéry-le-Haut)

JACQUOT Bernard 68 ans (Covet)

JANIN Laure, 64 ans (Chambéry-le-Vieux)

KHIRANI Laura, 41 ans (Bellevue)

LEJEUNE Phillippe, 57 ans (Chambéry-le-Haut)

LOCTIN Dominique, 65 ans (Charmettes)

MANSE Jean-Charles, 41 ans (Bissy)

MEZRICH Corinne, 56 ans (Biollay)

MONIN Edith, 30 ans (Hôpital)

MORIN Catherine, 54 ans (Chantemerle)

MOURIC Raphaëlle, 55 ans (Faubourg Montmélian)

OUMOURI Ibrahim, 42 ans (Chambéry-le-Haut)

PARIS Jérémy, 30 ans (Laurier)

PAUCHET Gaetan, 30 ans (Centre)

PICOT Cyndie, 35 ans (Centre)

RAMBAUD Julie, 33 ans (Bellevue)

REGRAGUI Khamissa, 47 ans (Centre)

REPENTIN Thierry, 56 ans (Canton Chambéry-le-Haut – Chambéry-le-Vieux – Bissy)

REZZAK Farid, 49 ans (Covet)

ROTELLI Sara, 43 ans (Chambéry-le-Haut)

ROUSSEL Irwin, 20 ans (Curial)

THIEVENAZ Marielle, 53 ans (Mérande)

VOLKOFF Benoit, 51 ans (Le Piochet)

ZAGAGNONI Eric, 42 ans (Chambéry-le-Haut)

