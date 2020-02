Municipales à Charleville-Mézières : des noms de gauche sur la liste de Boris Ravignon

Boris Ravignon a dévoilé ce vendredi 31 janvier 2020 la composition de la liste qu'il conduira pour les élections municipales, "Charleville-Mézières avance avec vous". Sur les 45 colistiers, 20 sont des nouvelles recrues.

"Charleville-Mézières avance avec vous" est une liste sans étiquette où se côtoient membres de Les Républicains, de l'UDI, du Modem, de La République en Marche, mais aussi des personnalités de gauche.

Cette ouverture sur l'ensemble du spectre politique qui n'avait pas pu être totalement faite en 2014, on l'aurait cette fois avec, clairement, des personnalités de gauche - Boris Ravignon, tête de liste "Charleville-Mézières avance avec vous"

Parmi les nouveaux entrants, Nathalie Robcis occupe le plus haut rang. La conseillère départementale UDI occupe la sixième position.

La grande nouveauté par rapport à l'équipe en lice en 2014, c'est le ralliement de personnalités de gauche. La présence de François Auboin, en 15ème position, en est un symbole. Il est le fils de Louis Auboin, maire socialiste de Charleville-Mézières de 1998 à 2001.

En 45ème et dernière position, Yannick Langrenez referme la liste. Ancien représentant CGT des salariés de Thomé-Génot, il fut une figure de proue de la lutte des salariés de l'usine abandonnée par des patrons-voyous et liquidée en 2006. Conseiller municipal socialiste de Nouzonville pendant 18 ans, il siégeait dans le groupe opposé à Boris Ravignon au sein de la communauté d'agglomération Coeur d'Ardenne.

Le bilan m'a plus parce que j'ai vu la ville changer même si ce sont des accointances politiques loin des miennes. Parfois on se confronte lors de discussions avec Boris mais je connais l'homme et la partie humaine derrière le personnage - Yannick Langrenez, 45ème de la liste "Charleville-Mézières avance avec vous"