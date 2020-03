Municipales à Château-Gontier-sur-Mayenne : Thomas Richou présente sa liste d'opposition

Par Alexis Vellayoudom

Il aura mis du temps à la publier, mais Thomas Richou, déjà membre de l'opposition dans le Conseil municipal, présente finalement sa liste quelques jours après la date fatidique du 27 février. Une liste attendue également, par des citoyens. Le Collectif Aux Actes, Citoyen.ne.s ! s'était d'ailleurs crée pour réclamer un débat en l'absence d'opposition.

Sur la liste "Votre Nouvelle Equipe : Proche, Ouverte et Dynamique" sont présents, 17 femmes et 17 hommes ( plus un suppléant et une suppléante) :

Thomas Richou, 36 ans, enseignant ; Noémie Gauduchon, 40 ans, assistante logistique ; Henri Faucheux, 64 ans, retraité fonction publique hospitalière ; Marion Agaësse, 35 ans, psychologue ; Grégory Boisseau, 41 ans, agent d'animation ; Laetitia Ben Mohamed, 30 ans, assistante d’éducation ; Martin Bordeau, 34 ans, consultant en actuariat ; Emilie Paulin, 35 ans, psychologue ; Philippe Mahot, 59 ans, éducateur technique ; Agathe Robert, 18 ans, lycéenne ; Renald Bisson, 44 ans, employé commercial ; Sylvie Bouin, 64 ans, retraitée ; Alain Dubois, 65 ans, retraité maraîcher bio ; Marie-Françoise Gaborieau, 63 ans, retraitée documentaliste ; Mickaël Ricard, 45 ans, facteur ; Bérangère Lézé, 37 ans, professeure des écoles ; Stéphane Grimbert, 46 ans, assistant de direction ;

Claire Dejonghe Taldir, 34 ans, professeure des écoles ; Christopher Poirier, 33 ans, carrossier-peintre ; Anne Lebarbé, 59 ans, infirmière ; Philippe Delahaie, 70 ans, retraité éducation nationale ; Carole Houdin, 45 ans, contrôleure des finances publiques ; Manuel Piton, 32 ans, charpentier ; Anita Beda, 66 ans, retraitée éducatrice spécialisée ; Thierry Pilard, 55 ans, technicien de production ; Fabienne Jarry, 46 ans, employée de commerce ; Romain Menan, 35 ans, professeur d’éducation musicale ; Andrée Courné, 85 ans, retraitée ; Tawfiq Cadi Tazi, 38 ans, informaticien ; Amélie Foussier, 28 ans, assistante d’éducation ; Gilles Latour, 60 ans, commerçant ; Patricia Chauvel, 63 ans, aide soignante retraitée ; Jean Berthelot, 33 ans, artisan ; Laurence Martin, 41 ans, qualiticienne

Deux suppléants : Adrien Gandon, 31 ans, cadre responsable production ; Alejandra Acosta, 30 ans, danseuse classique

Un premier débat à huis clos aura lieu ce soir, entre Philippe Henry, le maire sortant et Thomas Richou, dans les locaux du journal du Haut-Anjou à Château-Gontier-sur-Mayenne.